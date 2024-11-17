Серийный насильник-рецидивист Евгений Андреев, приговоренный к 14 годам колонии строгого режима, попросил отпустить его на СВО. Об этом екатеринбургскому изданию Е1 сообщил осведомленный источник.

По его словам, статья, по которой осужден Андреев, в принципе позволяет ему претендовать на подписание контракта с Минобороны и участие в боевых действиях, поскольку все жертвы преступника были совершеннолетними.

«Он просился, но все тщетно, его не отпускают», — рассказал источник.

Еще будучи несовершеннолетним, Андреев проходил по делу об убийстве, а в 2006 году был приговорен к семи годам колонии за хулиганство, угрозу убийством и разбой. Отсидев чуть больше половины срока, летом 2009 года он вышел по УДО, но почти сразу же был задержан с наркотиками и в 2010 году получил 3,3 года колонии.

В последующие годы Андреева привлекали к ответственности за различные преступления, в том числе сексуального характера. В 2015 году он, будучи подозреваемым в изнасиловании екатеринбурженки, сбежал из-под следствия, воспользовавшись пребыванием в психиатрической больнице.

По данным «МК», во время своего предыдущего срока в колонии, куда вновь попал за сексуальное преступление, Андреев был «ответственным» — то есть добровольно сотрудничал с администрацией ИК и правоохранительными органами. Он согласился дать показания по резонансным делам об убийстве и мошенничестве, имевшим место еще в начале 2010-х, и в результате освободился раньше срока — в 2021 году.

В конце 2022 года Андреев, изображая сотрудника отеля в Екатеринбурге, прошел в номер за девушкой и попытался ее изнасиловать, но сбежал, испугавшись криков.

В апреле 2023 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, взял каршеринг, предложил подвезти 22-летнюю екатеринбурженку по трассе, приехал с ней в безлюдное место, раздел, связал ее же лосинами и насиловал на протяжении пяти часов, а потом отвез домой.

После задержания 46-летний Андреев отказался признать вину, заявив, что вступил с девушкой в интимную связь по обоюдному согласию, и она сама при этом находилась в наркотическом опьянении. На него завели дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», но вместо СИЗО отправили под домашний арест по медицинским показаниям.

В начале мая 2023 года, пару недель пробыв под домашним арестом в своем родном городе Полевском, Андреев попросил у следователя разрешения съездить к врачу в Екатеринбург. Его отпустили, он уехал, срезал электронный браслет, скрылся и был объявлен в розыск.

Местонахождение Андреева удалось установить только в октябре 2023 года — когда он успел напасть на нескольких девушек в пермском микрорайоне Ераничи, угрожая им ножом. Его задержали на выезде из города, вину он не признал — наоборот, обвинил потерпевших в клевете. Свой побег в Пермь из-под ареста Андреев объяснил желанием помолиться в местном монастыре.

В этот раз с учетом побега мужчину отправили в СИЗО. Уральские СМИ высказывали предположения о том, что история болезни с лечением у психиатра может помочь Андрееву избежать ответственности. Однако в конце октября 2024 года он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.