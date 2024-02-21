Боксер Кевин Джонсон, в январе получивший российское гражданство, зарегистрировался в Мытищах, получил подмосковный ИНН и встал на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) как индивидуальный предприниматель (ИП), следует из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. На документ обратил внимание RTVI.

В выписке со сведениями об ИП в качестве электронного адреса для связи с боксером указана почта его промоутера Владислава Хрюнова.

Помимо основной деятельности Джонсона, к которой относится спорт, в реестре указана и дополнительная. В этот список вошли сразу четыре позиции:

прочие виды полиграфической деятельности;

торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;

деятельность в области исполнительских искусств;

деятельность по организации отдыха и развлечений.

Кевину Джонсону 44 года. На профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед — 20 из них нокаутом, потерпел 22 поражения и два поединка завершил вничью. Среди его оппонентов были Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Энди Руис, Кубрат Пулев и другие.

В августе 2023 года Кевин Джонсон взял отчество Владимирович. В беседе с «Известиями» боксер заявил, что принял такое решение, чтобы «сделать величайший комплимент президенту Владимиру Путину». «Теперь я на 100%, без шуток, на 100% русский», — заявил тогда он.

В сентябре того же года Джонсон подал документы на получение российского гражданства. Кроме того, его промоутер Владислав Хрюнов заявил, что боксер перевез в Россию свою собаку, а также взял ипотеку на жилье в Самаре. 9 января 2024 года Джонсон получил российское гражданство.

«Я в ближайшее время вылетаю в Самару. Получу жилье и буду работать тренером», — рассказал Джонсон о своих планах после получения российского гражданства.

Позднее он добавил, что поставил перед собой задачу жениться в России. «Как я не раз говорил, российские женщины — лучшие в мире. Американки и все остальные им проигрывают. Правда, нужно с женщинами быть осторожным», — объяснил он.