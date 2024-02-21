Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту произвело «настоящий фурор» в ООН. Об этом первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский заявил в специальном интервью RTVI.

«Мне задают вопросы по этому интервью не только коллеги-дипломаты, но и, например, не знаю, охранники, буфетчицы, уборщицы останавливаются и говорят: «О-о-о, слушайте, такое было интервью, господин посол, вообще замечательное! А вот как вот он такое сказал? А почему он такое сказал? Мы такого никогда не слышали». То есть это произвело настоящий фурор в ООН, в штаб-квартире это тоже чувствовалось», — сказал Полянский.

Дипломат утверждает, что его западные коллеги «делают вид, что ничего не произошло».

«Но страны нормальные, которые еще пока не потеряли возможность здраво мыслить и оценивать реальность, они понимают, насколько важен этот информационный прорыв», — продолжил Полянский.

По его словам, западный мир окружил себя «пузырем лжи, за который очень трудно пробиться».

«Интервью очень активно обсуждается, и в ООН его заметили, и я думаю, что мы еще увидим последствия вот этого момента. Это фактически обрушает тот забор, который Запад пытается выстроить вокруг своего общественного мнения», — считает Полянский.

Российский представитель говорит, что его собеседников удивили две вещи в интервью Путина.

«Во-первых, удивляются, что лидер государства способен два часа держать такую дискуссию в прямом эфире без какой-либо перезаписи и без каких-либо бумажек, с цифрами и фактами на руках, вообще вести аргументированную дискуссию. Я не буду никого называть, но есть некоторые лидеры, которые имени-то своего, наверное, уже не помнят, разговаривают с людьми из прошлого и не помнят каких-то событий совсем недавних. Это очень разительный контраст», — рассуждает Полянский.

Кроме того, по его словам, многие с трудом представляют реальные взаимоотношения россиян и украинцев, генезис нынешнего кризиса и роль Запада в нем. Для таких людей «сказанное из первых уст» очень важно, уверен Полянский.