Белгородский волонтер Александр Демиденко, помогавший украинским беженцам и находившийся под арестом по делу о незаконном хранении взрывчатки, покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает издание «Бел.Ру» со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, Демиденко умер 5 апреля. Медики пытались реанимировать его, но безуспешно. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, добавили в УФСИН.

На место прибыли сотрудники Следственный комитета, УФСИН проводит проверку по факту смерти волонтера.

Демиденко находился в СИЗО №3 Белгорода с ноября 2023 года. Накануне, 8 апреля, издание «Вот Так»* сообщило о его смерти, отметив, что жена и сын Демиденко узнали о случившемся только через три дня через адвоката. В УФСИН утверждают, что направили жене Демиденко телеграмму в день его смерти.

Сын волонтера Олег Демиденко предположил в телеграм-канале, что его отец «сам наложил на себя руки, так как для такого активного и свободолюбивого человека мысль о вероятном будущем заключении была нестерпима».

Позже он изменил пост, убрав оттуда фразу о возможном самоубийстве Демиденко. «Подробностей не знаем», — говорится в отредактированном сообщении.

«Я забыл, что отец жаловался на сердце. И он еще 10 лет назад пил глицерин иногда. Может быть, просто не выдержал ситуации», ― написал Олег Демиденко позже.

Кто такой Александр Демиденко

После начала военной операции на Украине Александр Демиденко принимал в своем доме украинских беженцев и помогал им вернуться обратно на родину. По словам коллег волонтера, с мая 2022 года по октябрь 2023 он принял около тысячи человек.

Демиденко критиковал условия, в которых беженцам приходилось ждать очереди на белгородском КПП «Колотиловка», он просил власти региона установить там палатки с обогревом и горячей водой.

Демиденко рассказывал «Би-би-си», что в связи с этим его несколько раз вызывали его на КПП, чтобы провести «воспитательные беседы». 17 октября волонтер привез к погранпереходу женщину с онкологией. На КПП у него отобрали паспорт, после чего мужчина перестал выходить на связь.

«Би-би-си» сообщала со ссылкой на очевидцев, что Демиденко увезли «бородатые мужчины в камуфляже», приехавшие на машинах с символикой Росгвардии. Спустя три дня после пропажи волонтера привезли домой. Его жена Наталья Вишенкова рассказала изданию «Пепел», что на теле мужчины было «множество синяков».

В то же день у Демиденко прошел обыск, после чего полицейские снова его увезли волонтера. По словам супруги Демиденко, в ходе обыска силовики изъяли «какую-то ракетницу или пистолет», которые ее муж держал «для самообороны».

Позже стало известно, что Мировой суд Белгородского района арестовал Демиденко на 10 суток по административному протоколу о распитии алкоголя в запрещенных местах (ч. 2 ст. 20.20 КоАП). После окончания срока ареста Демиденко снова отправили в спецприемник по той же статье.

Пока мужчина повторно отбывал административный арест, на него завели уголовное дело о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК). В прокуратуре заявили, что во время обыска у Демиденко изъяли ручную осколочную гранату «РГ-42» и два взрывателя ― для гранат и для мин.

Вишенкова объяснила изданию «Точка», что ее муж «нередко выкапывал на участке находки времен Второй мировой войны» и «сделал дома небольшой музей».

В ноябре Шебекинский районный суд отправил Демиденко в СИЗО. В сообщении суда говорилось, что на заседании подозреваемый «не оспаривал свою причастность к совершению преступления» и пояснил, что не успел сдать взрывчатые вещества в полицию.

Позже сын волонтера рассказал, что Демиденко сообщил в письме о якобы новом уголовном деле против него ― о госизмене. По словам Олега Демиденко, его отца якобы обвинили в передаче Украине «секретных сведений».

Адвокат волонтера Елена Палымова в разговоре с «Медиазоной»* не подтвердила эту информацию. Олег Демиденко позже написал в телеграме, что «наделал глупостей» и «спешил дать материалы журналистам, с просьбой пока не публиковать их».

* издание признано Минюстом России иноагентом