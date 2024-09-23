Законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри, одобренный правительством, вписывается в концепцию популяризации института семьи. Об этом RTVI заявил адвокат Сергей Жорин. По его мнению, куда более эффективной мерой для повышения рождаемости будет помощь с покупкой жилья.

В законопроекте об административном наказании за пропаганду чайлдфри предлагается ввести такие же штрафы, как за пропаганду ЛГБТ* и смену пола. Эти поправки поддержало правительство, рекомендовав его доработать, уточнив понятие «отказ от деторождения». Изменения, которые могут внести в КоАП, предусматривают установление защиты от распространения информации, пропагандирующей отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

Жорин напомнил, что сейчас российские власти принимают различные меры для улучшения демографической ситуации в России. Среди них рост госпошлин за расторжение брака, инициатива о внедрении обязательной медиации при разводе и другие.

«Безусловно, существует идеология, медийные тренды, которые культивируют, пропагандируют институт семьи, культ семьи. И можно ожидать, что рождаемость повысится, а браков будет больше. Явление чайлдфри, то есть жизнь для себя и без детей, очевидно, выглядит неблагоприятно с этой позиции, поэтому документ, с точки зрения государства, востребован. Ничего плохого в этом не вижу», — сказал Жорин.

Адвокат также прокомментировал идею авторов законопроекта штрафовать за популяризацию чайлдфри так же, как за пропаганду ЛГБТ*. По его мнению, проводить аналогию здесь можно лишь в одном: «природа создала нас такими, что в результате однополых браков и однополых отношений дети не появляются». В остальном ничего общего между этими явлениями нет, подчеркнул Жорин.

Сейчас пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола грозит штрафом для физлиц в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если пропаганда совершается с применением СМИ или интернета, юрлицам грозит штраф до 4 млн рублей.

Пока рано говорить, будет ли какой-то эффект в плане роста рождаемости от запрета пропаганды чайлдфри, если эту инициативу утвердят, для этого потребуется время, пояснил Жорин.

Как считает адвокат, кроме законопроектов, предлагающих определенные запреты, должны также быть инициативы, которые поддерживают семьи, в том числе финансово.

«В первую очередь это то, что касается помощи с получением жилья, также медицинские вопросы и так далее. Думаю, что эти меры куда лучше будут сказываться на рождаемости, нежели запреты на пропаганду чайлдфри, абортов, затруднения при расторжении браков. Любой запрет, любое насилие, прямое либо косвенное, в отношении граждан оно, наверное, какой-то эффект дает. Но, на мой взгляд, куда более эффективно оказывать финансовую поддержку», — резюмировал Жорин.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России