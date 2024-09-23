Правительство концептуально поддержало законопроект об административном наказании за пропаганду чайлдфри — сознательного решения не заводить детей. При этом кабмин предложил его доработать, уточнив понятие «отказ от деторождения». Проект отзыва имеется в распоряжении RTVI.

Авторами законопроекта выступили Курултай (парламент) Башкирии и депутат Госдумы от региона Эльвира Аиткулова («Единая Россия»). Штрафы предлагается ввести такие же, как за пропаганду ЛГБТ* и смену пола. Поправки в КоАП предусматривают установление защиты от распространения в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе информации, пропагандирующей отказ от рождения детей.

Сейчас пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола грозит штрафом для физлиц в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — до 200 тыс. рублей, для юрлиц — до 1 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если пропаганда совершается с применением СМИ или интернета, юрлицам грозит штраф до 4 млн рублей.

Также поддержку правительства получила идея депутатов о закреплении в законодательстве понятия «пропаганда добровольного отказа от рождения детей». По определению авторов, речь идет о распространении «информации, направленной на формирование у детей положительного образа бездетности и сознательного желания не иметь детей, не связанного с медицинскими противопоказаниями и религиозными убеждениями».

Еще одной поправкой предлагалось прописать, что в случае принятия закона информация, «направленная на пропаганду добровольного отказа от рождения детей», будет отнесена к сведениям, запрещенным для распространения среди несовершеннолетних.

В правительстве указали, что критерии понятия «отказ от деторождения» требуют уточнения, поэтому было рекомендовано доработать документ. Это объяснили необходимостью избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от рождения ребенка может быть вызван религиозными соображениями, медицинскими причинами или изнасилованием. Внести уточнения нужно к обсуждению во втором чтении, отмечается в отзыве.

Заксобрание Башкирии совместно с Аиткуловой вносило в Госдуму законопроект о запрете «пропаганды чайлдфри» в сентябре 2022 года. Его отозвали, однако затем перевнесли с незначительными изменениями. В пояснительной записке говорилось, что «зарубежная идеология “чайлдфри”», последователи которой «позиционируют себя сторонниками гедонизма», в последнее время получила широкое распространение среди молодежи.

В июне замглавы Минюста Всеволод Вуколов сообщил о разработке законопроектов, запрещающих распространение идеологии чайлдфри, писало РИА Новости.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 19 сентября в ходе дискуссии на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге заявила, что в контексте идеологии чайлдфри «речь идет о навязывании женщинам, вбивании в мозги с использованием самых современных технологий». Сенатор отметила, что «мы никогда не допустим нарушения прав женщин, которые не могут или не хотят иметь детей. Это их право».

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России