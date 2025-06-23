Управление Следственного комитета по Тульской области возбудило уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями. РИА Новости со ссылкой на источники в местных силовых структурах пишет, что речь идет о директоре колледжа олимпийского резерва Тульской области Александре Архипове и его адвокате Евгении Аксенове.

«23 июня 2025 года в поселке Майский Узловского района в автомобиле обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Оба потерпевших скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении СК.

Дело возбуждено по статье об убийстве или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание по ней — 20 лет лишения свободы.

Как сообщают «Известия», Архипова и Аксенова нашли в машине на трассе еще живыми, однако они скончались до приезда скорой помощи. Телеграм-канал Shot пишет, что проезжавшие мимо водители вызвали на место полицию и скорую, прибывшие медики констатировали смерть мужчин.

«112» утверждает, что Архипов и Аксенов ехали в сторону поселка Майский, а нападение произошло «на отрезке между пунктом назначения и поселком Роткинский» недалеко от города Узловая. По данным канала, неизвестный открыл огонь по машине мужчин и смертельно ранил обоих, после чего скрылся.

Shot со ссылкой на источник пишет, нападавший застрелил Архипова и Аксенова выстрелами в голову из пистолета, ему понадобилось «всего две пули». Mash указывает, что для убийства было намеренно выбрано безлюдное место, где поблизости нет камер.

«Следствие склоняется к версии, что на месте действовал профессиональный киллер», — говорится в публикации.

По данным Mash и Shot, основная версия нападения — заказное убийство. Baza утверждает, что Архипов и Аксенов «участвовали в разборке по поводу долгов».

«Предварительно, жертвы зарабатывали выдачей займов под проценты и сегодня должны были встретиться со своими очередными должниками. Однако, на месте встречи по их машине открыл огонь неизвестный, смертельно их ранил и скрылся с места», — пишет Shot.

Baza допускает, что во время встречи возникла ссора, в ходе которой Архипова и Аксенова застрелили. По данным источников канала, они звали с собой в бизнес и на разборку еще одного человека, но он отказался от участия.

Архипов и Аксенов не были судимы, не попадали в поле зрения силовиков и, по словам знакомых, вели обычную, спокойную жизнь, пишет «112».