Казахстан «выступает за мирное разрешение конфликтов» и «надеется на благоприятный итог» начавшихся переговоров между Россией и США по украинской проблематике. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом саммите глав государств ЕС- Центральная Азия в Самарканде, передает корреспондент RTVI.

«Мы приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы», — заявил президент Казахстана.

Токаев также подчеркнул, обращаясь к участвующим в саммите председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Европейского Совета Антониу Кошта, что «в условиях глобальной нестабильности важно проявлять сдержанность и ответственность в оценке мировых событий».

Касаясь экономического сотрудничества с Европейским Союзом, Токаев сообщил, что Казахстан готов нарастить экспорт в страны ЕС по 175 товарным позициям на сумму более $2 млрд.

Президент Казахстана особо отметил, что на долю страны приходится около 13% импорта нефти ЕС, основная часть которой идет через Каспийский трубопроводный консорциум КТК).

«Казахстан высоко ценит поддержку ЕС для стабильного и долгосрочного функционирования КТК и параллельно развивает альтернативные маршруты транспортировки сырья», — добавил Токаев.

По словам президента, Казахстан приступает к работе над масштабным проектом строительства линии передачи «зеленой» энергии через Каспий на рынок ЕС. Токаев напомнил, что в целом же Казахстан играет важную роль в производстве чистой энергии, обеспечивая около 40% мировых поставок ядерного топлива.

Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики ЕС, включая уран, титан, медь, литий, кобальт и вольфрам, и в «рамках соглашения с ЕБРР вовлечен в реализацию совместных проектов по геологоразведке, внедрению передовых и устойчивых практик в горнодобывающей отрасли», отметил Токаев. Он предложил создать в Казахстане региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам.

Президент Казахстана также обратил внимание на растущую роль страны в поставках товаров между Европой и Юго-Восточной Азией и Китаем в обход России. По Транскаспийскому маршруту или Срединному коридору,объем контейнерных перевозок вырос на 62%, составив 4,5 млн тонн, и планируется достигнуть 10 млн тонн к 2027 году.

Илья Никитин