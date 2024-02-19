Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным доложить ему о драке с ножом между двумя школьниками в Кисловодске, прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении 40-летнего волгоградца, убившего двух братьев на рыбалке, а в Красноярске до вечера 21 февраля ввели режим «черного неба». RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела о ранении подростка ножом в Кисловодске. Конфликт между двумя школьниками произошел 17 февраля на почве ревности. В результате один из них ударил другого ножом в грудь. Потерпевшего доставили в реанимационное отделение больницы. Назначены судебные экспертизы и проводится комплекс следственных действий, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали горожанина, который выполнял указания спецслужб Украины. Мужчине грозит до 20 лет колонии. По данным УФСБ по региону, сейчас ведутся следственные действия, пишет udm-info.ru.

Волгоградская область

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинение в отношении 40-летнего волгоградца, убившего двух братьев на рыбалке. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, пишут novostivolgograda.ru. Обвиняемый рыбачил на острове Сарпинском в Волгограде. Там мужчина познакомился с двумя братьями 51 и 60 лет. Между рыбаками вспыхнула ссора. Обвиняемый в порыве гнева нанес два удара в шею 51-летнему новому знакомому, после чего забил до смерти тупым предметом его брата. Оба рыбака скончались на месте, их тела обвиняемый скинул в реку и скрылся.

Башкирия

В Уфе без воды остались сотни жителей. Как пишет mkset.ru , причиной стала утечка в одной из труб. Аварийно-восстановительная бригада отключила подачу воды на 30 объектов. Предварительная причина — коррозионный износ трубопровода.

Хабаровский край

Инфекционное отделение детской больницы имени Пиотровича заполнено на 90%, передает transsibinfo.com . Основную массу пациентов составляют дети с ОРВИ, у которых начались осложнения. Самое частое заболевание — пневмония. Ситуация с карантинами в образовательных учреждениях все еще остается тяжелой.

Новосибирск

Суд арестовал на 1 месяц 28 суток 22-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Баштакову, которая выбросила новорожденного сына в мусорный контейнер. Ребенка там обнаружил мужчина, который пришел выбросить мусор. Спасенного малыша доставили в больницу, сообщает atas.info.

Челябинская область

Глава СК Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным представить отчет по расследованию инцидента о нападении на водителя трамвая в Челябинске. Как пишет kursdela.biz , компания нетрезвых мужчин напала на водителя за сделанное им замечание. В результате они избили мужчину так, что тот не смог продолжать работу. Уголовное дело по статье о хулиганстве расследует СК.

Хакасия

Полиция накрыла притон курителей гашиша в Черногорске. Как пишет newkhakasiya.online , было установлено, что в январе ранее не судимый 47-летний черногорец у себя в квартире на Коммунистической организовал и содержал притон для изготовления и потребления гашишного масла из верхушек конопли.

Белгородская область

Двое белгородцев дважды жестоко избили знакомого из-за серебряного кольца, передает bel.ru. Мужчины приметили украшение, когда вместе выпивали в квартире потерпевшего. В первый раз жертву избили, чтобы забрать кольцо, а во второй, чтобы тот не обратился в полицию. Один из нападавших уже предстал перед судом — его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. Личность второго соучастника преступления пока установить не удалось.

Пермский край

Пермское предприятие начнет выплачивать молодоженам по 10 тыс. рублей. Как пишет properm.ru, выплату будут получать работники, впервые вступившие в брак, а если оба супруга являются сотрудниками завода, то размер выплаты увеличится до 15 тыс. рублей.

Красноярский край

В Красноярске до 19:00 21 февраля ввели режим «черного неба». Как пишет prmira.ru, ситуация с воздухом начала усложняться с 18 февраля, когда датчики стали фиксировать в городе высокий уровень загрязнения.