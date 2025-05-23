В Калининграде задержан мужчина 2000 года рождения, который планировал устроить взрыв на 9 мая, сообщает ФСБ. Он находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным спецслужбы, задержанный вступил в запрещенную в России организацию (ее название не приводится) и планировал совершить теракт во время проведения Парада Победы в Калининграде.

«Установлено, что злоумышленник по полученному в мессенджере Telegram заданию украинского куратора готовил подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военнослужащих, что подтверждается его перепиской с членом террористической структуры», — говорится в заявлении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 3 статьи 281.1 («содействие диверсионной деятельности») УК России.

Сам задержанный во время допроса рассказал, что связался с куратором в апреле. Тот поручил ему собрать информацию о репетиции парада в Калининграде. 5 мая фигурант дела, по его словам, передал фотографии мест скопления людей и военной техники, за что получил 150 долларов в криптовалюте. Затем куратор, добавил мужчина, предложил установить взрывное устройство из тайника, пообещав за это 205 тыс. долларов.

В начале мая в Дагестане ФСБ сообщила о задержании женщины 1996 года рождения по подозрению в подготовке теракта в отношении правоохранителей. В спецслужбе ее назвали сторонницей запрещенной в России международной террористической организации (какой именно, не уточнялось). По данным ФСБ, она планировала подрыв самодельной бомбы у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте.

На допросе задержанная заявила, что взрыв планировался на 9 Мая и что она познакомилась в «исламской группе» в Telegram с человеком по имени Абдулла, который просил ее фотографировать разные организации в Хасавюрте и Хасавюртовском районе.