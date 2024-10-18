Депутат гордумы Северодвинска Сергей Илюхин* заявил RTVI, что обескуражен решением Минюста внести его в реестр иноагентов. Он сказал, что не собирается покидать Россию и обсудит с юристами возможность оспорить новый статус.

«Я разочарован, обескуражен. Власть борется с такими людьми, как я: у кого активная гражданская позиция, кто критикует власть, указывает на ее неправильные решения. Получается, что власть избавляется от критиков таким вот способом. Я поговорю с юристами, товарищами насчет оспаривания статуса», — отметил Илюхин*.

Как полагает депутат, он «попал под раздачу» в рамках «политических репрессий». Собеседник RTVI отметил, что по закону его теперь лишат статуса муниципального депутата, в связи с чем ему «обидно за людей», которые его избрали, потому что они лишатся своего представителя в горсовете.

По словам Илюхина*, в список иноагентов включают за доказанные факты финансирования из-за границы или «из-за того, что кто-то там наверху посчитал, что я нахожусь под иностранным влиянием».

«Это смешно. Под чьим конкретно влиянием я нахожусь, хотелось бы спросить? Какой страны, разведки? Это огульное обвинение, борьба с инакомыслием в нашей стране и с теми немногими, кто пытается противостоять тотальной лжи в нашей стране», — возмутился депутат.

Илюхин* допустил, что решение о признании его иноагентом может быть связано с судебным разбирательством по поводу того, что московская транспортная компания обошла местных перевозчиков и получила контракт на 5,5 млрд рублей. По его мнению, речь может идти о коррупционной сделке, поэтому он добивается отмены контрактов, которые «наносят серьезный ущерб бюджету нашего города и области».

Также Илюхин* отметил, что не планирует покидать Россию.

«Я не собираюсь и не собирался никогда уезжать из страны. Это моя родина, у меня никогда и мыслей таких не было», — заверил он.

Северодвинский депутат предположил, что «скоро весь народ, который еще способен что-то анализировать, делать соответствующие выводы, причислят к иноагентам». «Всё идет к этому», — заключил Илюхин*.

Минюст включил Илюхина в реестр иностранных агентов 18 октября. По версии ведомства, депутат распространял фейки о российских властях и контент других иноагентов, а также был корреспондентом на площадках, предоставляемых иноагентом.

Согласно информации на сайте гордумы Северодвинска, 63-летний Сергей Илюхин* — военный пенсионер и действующий депутат, он был избран в 2022 году.

В список иноагентов, которые опубликовал Минюст в пятницу, 18 октября, также попали: медиапроект Ateo*, неонацист Алексей Барановский*, украинский врач Андрей Волна*, глава «Русского Европейского Движения» Даниил Константинов* и экономический обозреватель Максим Блант* (Матвейченков*).

Блант*, комментируя RTVI решение Минюста, заявил, что ему безразлично, этот статус он оспаривать не собирается.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов