Минюст России в очередной раз обновил реестр иностранных агентов, добавив в него медиапроект Ateo* и пять физических лиц. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Минюст утверждает, что Ateo* распространял «для неограниченного круга лиц» материалы иноагентов, а также публиковал «недостоверную информацию» о действиях российских властей и избирательной системе страны. Помимо того, проект формировал «негативный образ» российской армии. «Создателями и владельцами проекта являются лица, проживающие за пределами Российской Федерации», — отметило ведомство.

Изначально Ateo* действовал в виде группы во «ВКонтакте». Сейчас это сеть телеграм-каналов. В частности, на канал Ateo* Breaking подписаны более 540 тыс. человек. В реестре Минюста администраторами канала названы Григорий Озеров и Роберт Петросян.

Также в реестр иноагентов попали:

— бывший пресс-секретарь оппозиционера Ильи Пономарева* Алексей Барановский*,

— украинский травматолог-ортопед Андрей Волна*,

— архангельский журналист и политик Сергей Илюхин*,

— правозащитник и глава «Русского Европейского Движения» Даниил Константинов*,

— экономический обозреватель Максим Блант (Матвейченков)*.

В предыдущий раз, 27 сентября, Минюст внес в реестр иноагентов центр «Досье»*, экс-гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе*, писателя Александра Гениса*, политика Сергея Гуляева*, историка Юрия Фельштинского* и литературоведа Александра Эткинда*.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов