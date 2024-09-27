Минюст России внес в список иностранных агентов центр «Досье»*, экс-гендиректора премии «Большая книга» Георгия Урушадзе* и писателя Александра Гениса*. Это следует из обновленного списка на сайте ведомства.

В реестр также попали:

— политик, журналист и телеведущий Сергей Гуляев*;

— историк Юрий Фельштинский*;

— историк, психолог и литературовед Александр Эткинд*.

Александр Генис* в разговоре с RTVI отметил, что у него «нет комментариев» о внесении его в реестр иноагентов.

«У меня нет комментариев, первый раз слышу, спасибо, что сказали, всего хорошего», — сказал он.

До этого, 13 сентября, Минюст внес в реестр иноагентов ООО «Собеседник-Медиа»* (юрлицо газеты «Собеседник»). Также в реестр попали:

— бывший депутат Совета народных депутатов Семилукского района Воронежской области Нина Беляева*;

— председатель отделения партии «Яблоко» в Тульской области Владимир Дорохов*;

— музыкант и видеодизайнер Михаил Ежов*;

— активист и журналист ЛГБТ-объединения** «Парни+»* Ярослав Распутин*;

— бывший координатор московского штаба Навального*** Олег Степанов*.

Владимир Дорохов* в своем телеграм-канале писал, что его объявили иноагентом «по заказу <…> тульских недоброжелателей».

В конце августа Дорохов* утверждал, что ему на два личных расчетных счета в двух разных банках поступили «по 2 тысячи рублей от незнакомого гражданина Армении со счета в армянском банке». После этого он обратился в Центробанк, ФСБ и полицию с просьбой «вернуть обратно платежи».

«Цель этой провокации с переводами очевидна: кто-то очень хочет присвоить мне статус иностранного агента. Так как других поводов я не даю, пошли на такой примитивный вариант», — убежден политик.

Он добавил, что иностранным агентом не является, а вся его публичная деятельность исходит из одной мечты «о том, что в России можно построить демократическое миролюбивое правовое государство».

В разговоре с RTVI Дорохов* заявил, что намерен обжаловать свой статус.

«Моим политическим оппонентам из руководства Тульской области удалось с уже не первой попытки это сделать. В справедливость российской судебной системы я не верю, но попыткой оспорить воспользуюсь. Это уж совсем белыми нитками шито», — сообщил политик.

* внесены Минюстом в реестр иноагентов

** решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

*** признан в России экстремистской организацией и запрещен