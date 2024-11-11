Обещание избранного президента США Дональда Трампа устроить самую массовую в истории страны депортацию нелегальных мигрантов является популизмом. Однако Трамп может постараться ограничить поток новых иммигрантов в Штаты. Такие тезисы высказали эксперты в программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

Заявления Трампа о массовой депортации являются «пустыми предвыборными обещаниями», полагает доктор экономических наук Владислав Иноземцев*.

Трамп не сможет осуществить такую депортацию, потому что в США есть разделение властей и «определенные традиции», отметил эксперт.

«Можно показательно задержать за какие-то мелкие правонарушения тысячу человек, отправить два самолета в Гватемалу, и на этом дело закончится», — предположил Иноземцев*.

Однако Трамп попытаться ограничить новый приток мигрантов в США, считает собеседник RTVI.

«Если он это сделает, это будет, безусловно, воспринято позитивно, потому что масштаб этого притока в четыре года [президентского срока Джо] Байдена был, конечно, огромным», — отметил Иноземцев*.

Историк-американист Иван Курилла назвал обещание Трампа популизмом. Однако, по словам эксперта, «за популизмом что-то стоит», в том числе проблема инфляции, безработицы и рост числа мигрантов, которых избиратели Трампа считают источником опасности.

«Конечно, он устроит депортацию массовую, но насколько массовая она будет, мы сказать не можем, потому что массовая депортация может включать тысячу человек. Это массовая депортация, но она не повлияет на рынок труда, даже [депортация] 10 тысяч не повлияет на рынок труда <…> Я предполагаю, что будут опять под камерой телевизионной депортированы какие-то попавшиеся, может быть, сотни или тысячи человек», — заявил Курилла.

Высылка же из страны миллионов человек невозможна ни логистически, ни по причине сопротивления местных властей, полагает историк.

«Во многих случаях нелегальные мигранты приезжают в города, где муниципалитеты — демократические, и они предоставляют убежище, что называется, от федералов. Трамп может пойти на этот конфликт, но необязательно он его выиграет», — добавил Курилла.

Трамп обещал, что в первый же день своего президентства запустит «крупнейшую в американской истории программу депортации», чтобы выдворить из страны преступников. Он называл американские города «захваченными» и выступал за смертную казнь для мигрантов за убийство граждан США.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов