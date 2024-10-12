Бывший президент СЩА Дональд Трамп, который будет представлять Республиканскую партию на ноябрьских выборах главы государства, призвал применять смертную казнь в отношении мигрантов, признанных виновными в убийстве американских граждан. Заявление политика цитирует телеканал NBC News.

«Я призываю к смертной казни любого мигранта, который убьет американского гражданина или сотрудника правоохранительных органов», — заявил Трамп на предвыборном митинге в Рино (штат Невада). Ранее он требовал казнить торговцев людьми и наркотиками.

Представитель предвыборного штаба политика не отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать последнее заявление Трампа. NBC News отмечает, что в последнее время кандидат-республиканец усилил свою антимигрантскую риторику в противовес своей конкурентке — действующему вице-президенту США Камале Харри, которая представляет Демократическую партию.

В своих выступлениях перед избирателями на митингах Трамп неоднократно называл Харрис «царицей границ», возлагая на нее ответственность за неудачи иммиграционной политики, которую американские власти проводят при администрации президента США Джо Байдена.

В предвыборных речах кандидата-республиканца мигранты традиционно предстают как угроза жизни и безопасности американских граждан. В частности, на митинге в Авроре Трамп пообещал «спасти» этот город, который, по его словам, «захвачен и завоеван» нелегально проникшими в США мигрантами. «Я спасу Аврору и все города, которые подверглись вторжению и завоеванию», — заверил политик.

По словам Трампа, Аврора — третий по величине город штата Колорадо — находится во власти банд из Венесуэлы. В своем выступлении 11 октября кандидат от Республиканской партии обвинил Харрис в том, что она «позволила армии нелегальных мигрантов, бандитов и преступников» проникнуть в США «из подземелий третьего мира» и разрушать американские города.

Мэр Авроры Майк Коффман, который также является членом Республиканской партии, не поддержал Трампа. По его словам, нарисованная кандидатом в президенты картина «не соответствует действительности ни при каких обстоятельствах».

NBC News напоминает, что с аналогичными утверждениями о связи между мигрантами и ростом уровня насилия Трамп выступал и в других штатах. На дебатах с Харрис в сентябре он заявил, что в Спрингфилде (штат Огайо) нелегалы с Гаити якобы поедают домашних животных. Впоследствии местные чиновники заверили, что не получили от жителей города ни одного достоверного сообщения о причинении вреда домашним животным со стороны приезжих.