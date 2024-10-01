Власти Пхукета обеспокоены чрезмерным количеством туристов, приезжающих в эту провинцию, пишет издание The Phuket News. Губернатор Пхукета Сопхон Суваннарат предложил не пускать в регион туристов, на счетах которых менее 300 тыс. бат (около 860 тыс. рублей).

По словам губернатора, правительство страны рассчитывает, что безвизовый режим поможет привлечь больше туристов, однако такой подход «ставит количество выше качества».

«Приток иностранных туристов привел к увеличению числа посетителей более низкого класса, что создает неудобства для местных жителей и ухудшает впечатления высококлассных туристов», — сказал Суваннарат.

Глава Туристической ассоциации Пхукета Танет Тантипириякидж привел статистику, согласно которой за последние полгода Пхукет посетили от 200 до 400 тыс. иностранных туристов. Он добавил, что этот показатель может достичь 600-800 тыс., что будет сопоставимо с уровнем 2019 года.

Губернатор Пхукета отметил, что пока предлагаемое им решение состоит в том, чтобы распределять туристов по разным провинциям, таким как Пхангнга, Ранонг или Краби. По его словам, это позволит не допустить поездок туристов только в одну провинцию, снизив нагрузку на Пхукет.

Одновременно Суваннарат направил правительству Таиланда предложение «повысить стандарты для иностранных туристов, особенно тех, кто пользуется безвизовым режимом».

«Мы предлагаем установить минимальный остаток на счетах [туристов] в размере 300 тыс. бат. Это будет гарантией, что эти туристы с большей вероятностью останутся на долгое время и потратят у нас больше», — сказал губернатор.

Телеграм-канал Mash в конце сентября писал, что цены на отдых за границей на Новый год взлетят минимум на 30% и будут расти еще. Уже с 17 декабря отдых в четырехзвездочном отеле на Пхукете будет стоить от 250 тыс. на двоих (за пять ночей). Те же пять ночей прямо в Новый год, с 29 декабря, обойдутся в сумму от 427 тыс.