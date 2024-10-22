МИД Польши отзывает согласие на работу генерального консульства России в Познани, его сотрудники будут считаться «нежелательными лицами» в республике. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, слова которого приводит портал Onet.

Сикорский обвинил Россию в ведении гибридной войны против Польши и ее союзников, а также в попытках диверсий на территории республики. В качестве примера Сикорский привел дело о подготовке поджога лакокрасочного завода во Вроцлаве. Обвиняемым по делу проходит гражданин Украины, в Польше считают, что он сотрудничал с российской разведкой.

Сикорский отметил, что суд счел убедительными представленные прокуратурой доказательства того, что в Польше «имела место попытка диверсии и что за этой попыткой стояла иностранная разведка».

«Как министр иностранных дел я располагаю информацией, что за попытками диверсий — как в Польше, так и в странах-союзницах — стоит Российская Федерация», — заявил глава польского МИД, которого цитирует издание Rzeczpospolita.

Сикорский потребовал «прекратить гибридную войну против Польши и ее союзников», добавив, что в случае продолжения Варшава оставляет за собой право на «дальнейшие решительные действия».

Генеральное консульство в Познани — одно из четырех диппредставительств России в Польше. Оно закроется в ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала действия Польши «очередным враждебным шагом», добавив, что не него будет дан «болезненный ответ».

В 2023 году в Польше арестовали 16 человек по подозрению в шпионаже и подготовке диверсий якобы по заданию российских спецслужб. В начале 2024 года был задержан Сергей С. — уроженец Одессы, живущий в Германии с женой. По версии Агентства национальной безопасности Польши, мужчине обещали заплатить за поджог лакокрасочного завода во Вроцлаве вблизи базы горюче-смазочных материалов компании Orlen, где хранилось 56 млн литров топлива. В Польше считают, что одной из целей диверсии было загрязнение реки Одра.

Обвиняемый заключил сделку с прокуратурой, согласно которой он получил бы три года лишения свободы. Окружной суд Вроцлава не согласился с этим, сочтя такое наказание слишком мягким. Дело будет вестись в обычном судебном порядке, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.