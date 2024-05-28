Прокуратура Каратузского района в Красноярском крае потребовала изъять и уничтожить книгу «Вредные советы» писателя Григория Остера, которую нашли в магазине села Каратузское. Соответствующий документ опубликовал журналист Андрей Кравченко (более известен как Антон Орехъ). По словам владелицы магазина, книга уже уничтожена.

В постановлении сказано, что книга издательства АСТ не имела возрастного рейтинга, она продавалась в магазине «Бриз» индивидуальным предпринимателем Дерюшевой Л.А.

«[В книге] изображены описания жестокости, физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия), антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику», — сказано в документе.

Надзорный орган постановил «рассмотреть вопрос» об изъятии книги Остера с прилавка магазина и ее уничтожении, а также о привлечении виновных лиц к «дисциплинарной ответственности».

«Вредные советы» — сборник иронических стихотворений для детей. Остер в шутливой форме дает детям вредные советы, которые необходимо воспринимать от обратного. Первый сборник стихотворений вышел в 1990 году, после чего они неоднократно переиздавались. Григорий Остер — лауреат государственной премии Российской Федерации, член Общественного совета Российского еврейского конгресса. В 2022 году он уехал из России в Латвию.

Что вызвало вопросы

Владелица магазина Любовь Дерюшева заявила красноярскому изданию NGS24.RU, что вопросы вызвали не сами ироничные стихи и их автор, а только изображения в книге. По словам Дерюшевой, книга была всего в одном экземпляре, ее уже уничтожили. Каким образом, она не уточнила.

Источник издания рассказал, что речь идет как минимум о семи изображениях автора «дядя Коля Воронцов», как было указано в книге. На одной из иллюстраций ребенку делают татуировку, на другой в учителя летит нож на 1 сентября.

Помимо того, на страницах книги изображены казнь и предполагаемая виселица для педагога, а также ребенок, который, находясь на борту самолета, держит мужчину под дулом пистолета и якобы кричит ему: «Курс на запад!». Еще одна иллюстрация изображает врачей, которые вырывают ребенку зуб при помощи веревки и двери.

Источник, знакомый с ходом прокурорской проверки, в беседе с агентством ТАСС также сообщил, что претензий к тексту и его автору не было: вопросы у правоохранителей «возникли из-за иллюстраций».

«По мнению прокуратуры, они содержали сцены жестокости и могли вызвать у детей чувство страха. К тому же ни изготовитель, ни продавец не обозначили возраст, с которого эту книгу могут читать дети, что является требованием законодательства», — сказал собеседник агентства.

Пора запрещать «Колобка»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов назвал незаконным требование прокуратуры изъять «Вредные советы». Он подчеркнул, что по этой логике давно пора запрещать «Колобка», где происходит «жесть».

«По-моему, какая-то чепуха, вдобавок еще незаконным образом осуществляемая. Надо просто отдавать себе отчет, что самая страшная и требующая самой суровой маркировки книжка — это “Колобок”. Вот уж какая жесть происходит! А уж иллюстрация, когда Колобок на языке у Лисы — это просто посмотришь и поседеешь. Как это можно детям показывать?!» — сыронизировал Шаргунов в беседе с изданием «Подъем».

По его словам, «в запретительском раже нету никаких тормозов и остановок», а запрещать книги «можно до бесконечности». Помимо того, прокуратура не имела права изымать книги без решения суда и не уведомив издательство, добавил Шаргунов.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также отметил, что «требование уничтожить гениального Остера», на котором благополучно выросли поколения россиян, включая его собственных детей, «неграмотно и безосновательно».

Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что речи о запрете «Вредных советов» не идет. «Запрещать книгу Григория Остера “Вредные советы” никто в Красноярске не собирается. Все это информационный шум», — написал он в своем телеграм-канале.