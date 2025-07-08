Крымский астроном Геннадий Борисов сфотографировал комету 3I/ATLAS, ставшую третьим известным межзвездным объектом, залетевшим в Солнечную систему. Изображением и полученной анимацией движения кометы на фоне звездного неба он поделился с RTVI.

Изображение недавно открытой межзвездной кометы 3I/ATLAS сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ (ГАИШ) Геннадий Борисов получил 3 июля. Снимок сделан при помощи телескопа-рефлектора с диаметром зеркала 0,5 метра и фокусным расстоянием 1 м.

По его словам, пока мало что понятно о свойствах кометы из полученных наблюдений. «Комета относительно яркая, кометной активности на моих изображениях не видно — телескоп маловат», — пояснил астроном RTVI.

По его оценкам, яркость кометы составляет порядка 17.5 звездной величины.

Объект, который изначально приняли за неизвестный астероид, был обнаружен 1 июля чилийским телескопом — одним из пяти, входящим в роботизированную систему астрономического обзора и раннего предупреждения ATLAS, финансируемую NASA.

«Последующие наблюдения 1 и 2 июля показали, что его [наблюдаемого объекта] орбита может быть очень необычной, возможно межзвездной», — пояснил Ларрри Денно, научный руководитель программы ATLAS. К вечеру 2 июля Центр малых планет подтвердил более ста наблюдений неизвестного тела разными телескопами по всему миру, указав, что получены «предварительные сообщения о кометной активности» тела.

3I/ATLAS — лишь третий открытый межзвездный объект за всю историю астрономических наблюдений. В 2017 году первым таким небесным телом стал межзвездный астероид ʻOumuamua, который привлек большое внимание ученых и СМИ, вторым — открытая в 2019 году Борисовым комета 2I/Borisov.

За неделю наблюдений у астрономов прибавилось информации об открытой комете. Так, несмотря на большую погрешность начальных измерений, она уже успела поразить ученых своими размерами. «3I/ATLAS гораздо больше первых двух тел — ее диаметр порядка 15 километров, с высокой неопределенностью, против 100 метров у астероида 1I/’Oumuamua и менее 1 километра у кометы Борисова», — пояснил Оливье Эйно, астроном из Европейской южной обсерватории. Ученые допускают, что размеры 3I/ATLAS могут оказаться еще больше — до 20 км, но их помогут уточнить лишь дальнейшие наблюдения.

Сейчас момент комета находится внутри орбиты Юпитера на расстоянии 520 млн км от Земли и 670 млн км от Солнца. Расчеты показывают, что 3I/ATLAS максимально сблизится с Землей, пройдя в 270 млн км от нее 19 декабря, и не будет представлять угрозы. 2 октября комета пройдет в 30 млн км от Марса, а 29 октября — приблизится к Солнцу на минимальные 210 млн км. В этот момент, в так называемом перигелии ее скорость достигнет 68 км/с.

Предполагается, что по мере приближения к Солнцу яркость кометы достигнет 11 звездной величины.