Астрономы обнаружили третье в истории наблюдений космическое тело, влетевшее в Солнечную систему из межзездного пространства. Предварительно — это комета, которая максимально сблизится с Солнцем 30 октября. Открытие межзвездной кометы уже подтвердили более ста астрономов на планете.

Объект, который изначально приняли за неизвестный астероид, был обнаружен 1 июля чилийским телескопом — одним из пяти, входящим в роботизированную систему астрономического обзора и раннего предупреждения ATLAS, финансируемую NASA. Ее цель — открытие потенциально опасных для Земли астероидов в Солнечной системе.

Затем первоначальные данные об открытом теле были переданы в Центр малых планет при Международном астрономическом союзе, который ведет каталог малых тел Солнечной системы, после чего к наблюдениям присоединились астрономы по всему миру. «Последующие наблюдения 1 и 2 июля показали, что его [наблюдаемого объекта] орбита может быть очень необычной, возможно межзвездной», — пояснил Ларрри Денно, научный руководитель программы ATLAS.

3I/ATLAS</ br>

Кроме того, астрономы попытались отождествить новый объект, обратившись к снимкам нужной области неба, снятой незадолго до открытия. Так, астроном-любитель Сэм Дин смог найти его на снимках ATLAS, сделанных в июне.

Уже к вечеру 2 июля Центр малых планет подтвердил более ста наблюдений неизвестного тела разными телескопами по всему миру, указав, что получены «предварительные сообщения о кометной активности» тела.

В этот же день объекту, которому сначала присвоили название A11pI3Z (такие используют в проектах ATLAS для обозначения астероидов), дали новое имя — 3I/ATLAS.

К этому моменту известно, что траектория залетевшего в Солнечную систему объекта незамкнутая, то есть он прилетел из межзвездного пространства. По всей видимости эта комета образовалась у одной из соседних звезд и вошла в Солнечную систему с направления созвездия Стрельца.

«Если вы проследите ее путь, то похоже, она прилетела с направления на центр галактики, плюс-минус, — пояснил Пол Чодас, ведущий ученый проекта Near-Earth Object Program. — Она определенно прилетела из другой солнечной системы, мы не знаем из какой».

В настоящее время комета находится на расстоянии 670 млн километров от Солнца и при дальнейшем приближении к нему не будет представлять угрозы Земле. Скорость ее составляет 58 километров в секунду. «3I/ATLAS приблизится к Солнцу на минимальное расстояние в 1,4 астрономической единицы (210 млн км) 30 октября, оказавшись внутри орбиты Марса, — говорится в сообщении NASA. — Размер и физические характеристики межзвездной кометы исследуются астрономами по всему миру. 3I/ATLAS будет видна наземным телескопам до сентября, после чего подойдет слишком близко к Солнцу, чтобы быть видимой. Ожидается ее новое появление с другой стороны от Солнца к началу декабря, что позволит проводить новые наблюдения».

Пока о размерах объекта ничего определенного сказать нельзя.

Открытое тело стало лишь третьим за всю историю астрономических наблюдений, которое прилетело в Солнечную систему из межзвездного пространства. В 2017 году первым таким телом стал межзвездный астероид ʻOumuamua, который привлек большое внимание ученых и СМИ, вторым — открытая в 2019 году крымским астрономом Геннадием Борисовым комета 2I/Borisov.