Святой Николай, живший в Римской Империи и ставший прообразом Санта-Клауса, возможно, имел кривой нос. К такому выводу пришли специалисты, реконструировавшие лицо исторического персонажа на основе исследования его останков и опубликовавшие результаты в журнале OrtogOnLineMag.

Прообразом Санта-Клауса считается Николай Чудотворец, он же святой Николай, живший в Римской империи и умерший в Мире (современная провинция Анталия, Турция) около 345 года н. э. Ученые под руководством Сисеро Мораиса, бразильского 3D-дизайнера, специализирующегося на компьютерной реконструкции лиц, в том числе религиозных и исторических деятелей, восстановили прижизненный облик святого, мощи которого хранятся в итальянском городе Бари.

В своем исследовании ученые опирались на данные, собранные еще в 1950-е годы при анализе костных останков.

«В ходе процесса рендеринга было сгенерировано шесть изображений. 1) Три с наиболее объективными элементами — лицо без волос, в полутонах, с закрытыми глазами, без представления деталей, у которых нет высокой точности. 2) Три с более артистичными и спекулятивными элементами, такими как цвет кожи, волосы, форма глаз и одежда», — говорится в исследовании.

Результаты реконструкции говорят о том, что с большой вероятностью у святого при жизни была асимметрия носа, поэтому его лицо могло выглядеть по-разному при взгляде с разных углов зрения. Кости проанализировал в 1950-е годы доктор Луиджи Мартино, профессор Университета Бари. «Эти данные позволили создать набор из трех двумерных разрезов с ортографической информацией о черепе, которая в свою очередь позволила специалистам построить фоторобот, грубо говоря, графическое представление того, как выглядело при жизни лицо святого, имевшее поразительную особенность — асимметрию носа», — говорится в исследовании.