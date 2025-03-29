Подозреваемый в нанесении ножевых ранений пяти людям на улице в Амстердаме — 30-летний уроженец Донецкой области, сообщает The Daily Mail. Полиция сообщила, что задержанный во вторник предстанет перед судом, который решит, оставлять ли его под стражей.

В четверг на улице Синт-Николасстраат мужчина с ножом ранил пять человек — 67-летнюю американку, 69-летнего американца, 26-летнего поляка, 73-летнюю бельгийку и 19-летнюю местную жительницу. Резню пресек британский турист, который погнался за нападавшим, догнал его на соседней улице Гравенстраат, ударил по ноге, повалил на землю, прижал коленом и удерживал до прибытия полицейских.

Сотрудник ресторана быстрого питания Febo, рядом с которым это произошло, рассказал журналистам, что «какой-то парень пнул нападавшего и сломал ему лодыжку, его сбили с ног [прохожие], потому что он пытался убежать, и мне кажется, кто-то еще и пнул его в лицо — похоже, он это заслужил».

«Полиция установила личность подозреваемого в нанесении ножевого ранения. Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности из Донецкой области. Во вторник, 1 апреля, подозреваемый предстанет перед следственным судьей Амстердамского суда, который примет решение о возможном продлении срока предварительного заключения. Следственная группа все еще занята расследованием. Поэтому на данный момент мы не можем ответить ни на какие другие вопросы», — говорится в заявлении управления полиции Амстердама.

Следователи установили, что подозреваемый заселился в один из амстердамских отелей 26 марта и вооружился несколькими ножами, которые использовал при нападении. Очевидцы рассказали, что видели нож с лезвием длиной не менее 10 сантиметров, который мужчина вонзил девушке в спину между лопаток. По предварительной версии, жертв он выбирал «наугад» среди прохожих. В полиции заявили, что «все еще пытаются установить мотив».

26-летний поляк, пострадавший в результате нападения, выписан из больницы. Остальные пострадавшие остаются в больнице в стабильном состоянии. Мэр Амстердама Фемке Халсема отметила храбрость британца, который задержал нападавшего, и вручила ему награду за «героические» действия.