В Нерюнгринском районе Якутии на шахте «Восточная Денисовская» произошло обрушение породы в очистном забое, спасатели извлекли тело мужчины, сообщает пресс-служба МЧС.

«На шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе произошло обрушение породы в очистном забое. На аварийном участке находились 4 человека: 3 — эвакуировались сами, еще один — оказался под завалом», — сказано в сообщении ведомства.

В МЧС уточнили что тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части ведомства.

Горнодобывающее предприятие «Восточная Денисовская» входит в состав АО «ГОК «Денисовский» (принадлежит ГК «Колмар»). Мощность комплекса шахты составляет 4 млн тонн в год, а срок отработки — 30 лет.

По факту обрушения на шахте проводит проверку региональный СУ СК.

«Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы в очистном забое шахты. По данным следствия, обрушение произошло 8 октября 2024 года. Трое рабочих эвакуировались самостоятельно, один работник предприятия погиб», — говорится в пресс-релизе ведомства.