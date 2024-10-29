Посетительница бара «Руки Вверх» на Тверской улице впала в кому после избыточной дозы алкоголя, сообщает Mash. PR-директор сети «Руки Вверх Бар» Петро Шекшеев подтвердил, что москвичка попала в больницу, но деталей о состоянии девушки не уточнил.

По данным Mash, 24-летняя Татьяна «на спор осушила два десятка рюмок». Она якобы продегустировала 20 шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом, после чего попала в реанимацию.

Бармен не только не остановил посетительницу, но и снимал происходящее на видео, пишет телеграм-канал.

Шекшеев в беседе с РБК заявил, что инцидент произошел 27 октября, вызывать медиков пришлось «после того, как одна из гостей приняла избыточное количество алкоголя». По его словам, руководство сети баров после этого ввело ограничения для барменов по количеству наливаемого алкоголя одному человеку.

В более позднем сообщении Mash говорится, что посетительница бара пожаловалась на проблемы с парнем и заказала набор «Бронепоезд» — два десятка крепких шотов. Приятельницы ее «отговаривали», но толпа «подбадривала», утверждает канал.

Девушка до сих пор в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое, сказано в сообщении. Будут ли какие-то санкции в отношении бармена, пока неизвестно.