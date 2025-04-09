Посла Франции в Москве вызвали в МИД России после задержания сотрудницы российского ведомства в аэропорту Шарля Де Голля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Сотрудницу российского внешнеполитического ведомства задержали «без объяснения причин» 6 апреля. Пограничники отобрали у нее компьютер и телефон. Направленный в аэропорт представитель российского консульства почти семь часов ожидал допуска к коллеге.

В результате демаршей российской стороны дипломату разрешили въезд во Францию, но ей пришлось сутки провести в пограничной зоне аэропорта. Захарова указала, что Москва не намерена оставлять это без внимания — во французский МИД уже направлена нота протеста.

«Особый цинизм придает этой ситуации тот факт, что французская сторона выдала же визу нашей сотруднице для данной служебной командировки. <…> А потом устроила весь этот позорный спектакль», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД добавила, что нотой протеста Москва не ограничится. «Они только последуют эти последствия», — отметила она.

По словам Захарова, французская сторона, «злоупотребляя своим статусом», на регулярной основе отказывает в визах членам официальных российских делегаций, которые командируются на мероприятия по линии ЮНЕСКО.

Еще одна причина, по которой российские дипломаты не попадают на подобные встречи, — затягивание в выдаче виз, утверждает представитель ведомства.

«На прошлой неделе столкнулись с очередным возмутительным проявлением такого демонстративного пренебрежения международным правом, которое нацелено на прорыв <…> работы нашей делегации в 222-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО», — рассказала Захарова.

Вовремя не получил французскую визу директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, что сделало невозможным его рабочую поездку в Париж.

«Он ехал не во Францию, он ехал в международную организацию, которая находится на территории Франции. И у Франции есть обязательства: выдавать под это визы делегатам, которые должны принимать участия в соответствующих мероприятиях», — пояснила Захарова.