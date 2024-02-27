Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 российских городов. Трансляцию организует сеть «Синема 5», на сайте которой уже появился анонс киносеанса под названием «Цели будут достигнуты».

«“Цели будут достигнуты”. Смотрите послание Владимира Путина Федеральному собранию на большом экране 29.02.2024», — говорится в сообщении сети кинотеатров во «ВКонтакте».

«Старт проката с 29 февраля 2024 / Длительность 3 часа», — говорится на сайте «Синема 5».

Представитель сети кинотеатров рассказал «Осторожно, новости», что показ будет во всех кинотеатрах сети — в общей сложности в 17 городах России.

«Тут на самом деле нет никакого секрета в идее. Просто мы считаем, что в современных условиях важно, чтобы те важные тезисы, которые озвучит президент, услышали как можно больше жителей нашей страны», — объяснили в «Синема 5».

В сети кинотеатров отметили, что хотят с помощью таких показов внести «свой вклад в укрепление и объединение нашего общества».

«Кстати, запрос на показ трансляции довольно высокий», — сказал представитель сети, допустив, что в будущем подобные трансляции продолжат показывать, «если они будут полезны для нашего общества и укрепления страны».

На сайте «Синема 5» перечислены все 17 городов, где послание президента Федеральному собранию будет доступно в кинотеатрах: Бузулук, Волгоград, Жигулевск, Казань, Курск, Набережные Челны, Нижнекамск, Оренбург, Пенза, Пермь, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Старый Оскол, Уфа, Чебоксары, Энгельс.