«Сильнейшее похолодание» ждет московский регион в самый канун Нового года после оттепели, к 3 января температура в столице опустится до -25 градусов. Об этом заявил на пресс-конференции в «Комсомольской правде» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в последние дни года, в том числе и днем 31 числа, погода еще будет теплой, «совсем не похожей на декабрьскую».

«Но вот прямо в канун Нового года ожидается массивный приток холодных масс с Севера, с Карского моря, с Новой земли. И в течение дня 31 декабря температура понизится на 10 градусов. Уже к вечеру похолодает до -8… -10. В саму новогоднюю ночь похолодание продолжится до -10 … -15 градусов», — сообщил Вильфанд.

В первые дни январских каникул морозы сохранятся и усилятся. 2 января ожидается до -12… -17 градусов. 3 января прогнозируется -16… -21 градус днем, а ночью до -20… -25, рассказал он. По словам синоптика, температура в Москве в январе будет на 16 градусов ниже средних значений.

Вильфанд добавил, что такое резкое похолодание оказалось «совсем неочевидным», потому что еще пять-шесть дней назад «все ведущие метеорологические центры прогнозировали оттепель».

В самом Гидрометцентре экстренно предупредили об «аномально холодной погоде» в первую неделю 2024 года.

«В период 1-5 января начиная с северных областей Центрального федерального округа дальнейшим распространением на большую часть территории округа ожидается аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Преобладающая температура воздуха ночью и днем составит -22… -15, на севере округа -30…-25 градусов», — сказано в сообщении.