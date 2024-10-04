В рамках расследования обстоятельств пожара в Хабаровском краевом музыкальном театре возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

В ведомстве уточнили, что изначально дело было заведено по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). Но в ходе расследования сотрудники СК также возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Дела объединены в одно производство, уточнила пресс-служба.

Главными подозреваемыми по делу проходят директор и начальник смены подрядной организации, проводившей ремонтные работы в театре. По данным СК, в числе строителей было 10 граждан Узбекистана, из которых только четверо имели разрешение на работу и проживание в России.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу. Также суд рассмотрит материалы об административном аресте нелегальных мигрантов-строителей, отметили в ведомстве. Следователи изучают личные дела приезжих и проверяют деятельность должностных лиц, осуществляющих контроль за мигрантами.

Крупный пожар в Хабаровском театре

Пожар в Краевом академическом музыкальном театре Хабаровска произошел утром 3 октября. В это время проводились работы по ремонту кровли здания. По информации МЧС, площадь пожара составила 4000 квадратных метров. В результате возгорания обрушились фасад театра и наружная стена.

По версии следствия, причиной пожара стала попавшая на утеплитель искра от сварки. В СКР уточнили, что действиям сварщика, предположительно нарушившего правила безопасности, будет дана оценка по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Также СК проверяет законность заключения договора подряда и проводит обыски в управляющих организациях.

По информации МЧС, в результате пожара в театре пострадали три человека. Двое мужчин получили медицинскую помощь на месте, одну женщину госпитализировали.

Вечером 3 октября губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел заседание оперштаба, на котором пообещал восстановить здание, «чего бы это ни стоило». По его словам, власти «сделают музыкальный театр еще краше, несмотря на все трудности».

Ответственность за произошедшее глава региона возложил на полицию и краевое управление по вопросам миграции УМВД России, которые, по его словам, «прозевали пятерых нелегалов из Узбекистана». Он заверил, что следствие установит «конкретных виновников, допустивших бардак в своем контуре ответственности и проявивших халатность», в результате которой нелегалы «оказались исполнителями госконтракта».

По его словам, работа по привлечению виновных к ответственности уже началась. Двух нелегальных мигрантов, выявленных в ходе следствия, уже выдворили из России.