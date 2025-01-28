В Белгородской области открыто наследственное дело после смерти блогера и писательницы Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Агентство отмечает, что наследственное дело умершей в апреле 2024 года Миро было открыто у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе Белгородской области, где родилась блогер.

В выписке ЕГРИП на имя Мироненко сказано об изменениях в ИП, зарегистрированном на нее в Белгороде.

«Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью», — говорится в выписке. Ранее эту информацию подтвердил телеграм-канал Baza.

В апреле 2024 года появились сообщения, что Миро погибла в ДТП. Однако ее знакомый, шоумен Рустам Солнцев заявлял, что эта информация ложная, и девушка жива. Baza также отмечал, что по мнению части ее знакомых, Миро могла всех разыграть и инсценировать свою смерть. На это указывало, что блогер почистила многие чаты в телеграме.

Лена Миро родилась 24 июня 1981 года в городе Старый Оскол в Белгородской области, окончила Воронежский государственный университет по специальности «лингвистика и межкультурная коммуникация».

В 2010 году она выпустила первые две книги по мотивам сериала Валерии Гай Германики «Школа» — «Дневник Марлы. Детство кончилось» и «Оборотень с указкой. Бытовая химия».

Миро известна как автор личного блога в Live Journal. В 2012 году ее публикации регулярно попадали в топ-рейтинги соцсети, а в 2013-м она возглавила антирейтинг платформы.

В 2023 году Миро закрыла блог, через несколько лет после того, как переехала в США.