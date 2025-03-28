После мощного землетрясения с афтершоком в центральной части Мьянмы объявлена чрезвычайная ситуация. В соседнем Таиланде, где также ощущались толчки, зоной ЧС объявили столицу Бангкок. Экстренные службы и очевидцы в двух странах сообщают о нескольких жертвах, десятках раненых и оказавшихся под завалами. Что известно о бедствии и последствиях — в материале RTVI.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром в районе города Мандалай — второго крупнейшего в Мьянме — произошло около 12:50 по местному времени (9:20 мск), за ним последовал афтершок магнитудой 6,4. Толчки ощущались в других странах региона — Таиланде, Индии, Бангладеш, Лаосе и Китае.

Таиланд

Метеорологическое управление Таиланда оценило магнитуду землетрясения в 8,2 и предупредило об угрозе повторных толчков для высотных зданий в Бангкоке, стоящем фактически на воде и имеющем мягкую почву.

В городе обрушился недостроенный небоскреб, в котором планировалось 30 этажей. Министр обороны страны сообщил о гибели троих человек, еще 90 числятся пропавшими без вести.

По словам губернатора Бангкока, землетрясение нанесло ущерб многим высотным зданиям, их число пока неизвестно, ведутся проверки. Из многоэтажных домов ранее эвакуировали жителей, людей призвали быть осторожными.

Премьер Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила Бангкок зоной чрезвычайной ситуации, сообщила пресс-служба правительства в соцсети X. Вице-премьер Анутин Чарнвиракул позднее уточнил, что речь не идет об объявлении чрезвычайного положения, как написали некоторые СМИ, но признал, что ситуация остается серьезной.

Департамент гражданской авиации Таиланда сообщил, что аэропорты Бангкока работают в обычном режиме. Как пояснили в российской Ассоциации туроператоров (АТОР), аэропорты закрывали на вылет и посадку на очень короткий срок — порядка 20 минут.

Мьянма

Власти Мьянмы не публиковали данных о нанесенном ущербе. Только часть территории этой страны контролируется военной хунтой, захватившей власть в результате переворота в 2021 году. Хунта объявила чрезвычайную ситуацию в центре страны, включая город Мандалай и изолированную построенную военными столицу Нейпьидо.

В Мандалае в результате стихии была повреждена часть бывшего королевского дворца, очевидцы также сообщали Reuters о других разрушениях. В целом, в этом районе большинство домов представляют собой малоэтажные строения.

В регионе Сагайн к юго-западу от Мандалая рухнул 90-летний мост, а также были повреждены некоторые участки шоссе, соединяющего Мандалай и крупнейший город Мьянмы Янгон.

Очевидец из города Таунгу рассказал Reuters, что как минимум четверо погибли при обрушении мечети перед началом пятничных молитв. По его словам, некоторые люди оказались под завалами.

Российские туристы

Как сообщает АТОР, в Бангкоке, по предварительным данным, могут находиться до 2 тыс. туристов из России, около четверти из них — это «организованные путешественники». Также «значительное количество» россиян живут в столице Таиланда, не будучи туристами. О пострадавших туроператоры не сообщали, как и о разрушении отельных зданий.

В курортных зонах Таиланда никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают отдыхать «в штатном режиме», добавили в Ассоциации.

«Сообщений о разрушении отельных зданий не было. В курортных зонах Таиланда, по данным туроператоров, никаких разрушений или паники не наблюдается, туристы на Пхукете, в Паттайе и на островах продолжают свой отдых в штатном режиме», — говорится в сообщении ассоциации.

В российском посольстве в Мьянме сообщили Инфо24, что не имеют данных о том, сколько человек пострадали при землетрясении и есть ли среди них граждане России.

«Сильные подземные толчки ощущались по всей территории страны, включая столицу Нейпьидо и Янгон. Поступают сообщения о разрушениях жилых зданий и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городах Мандалай и Сагайн, расположенных в северной части страны», — рассказали там.