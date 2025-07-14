Умерший в возрасте 92 лет народный артист РФ Александр Митта был профессионалом, очень душевным человеком и прекрасным рассказчиком. Об этом RTVI рассказал его коллега, режиссер Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда №17», «Нюрнберг»). Он добавил, что именно Митта и побудил его снять новый «Экипаж».

Митта был госпитализирован в начале июля в тяжелом состоянии. О его смерти 14 сообщил его сын Евгений. По данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием. Среди его наиболее известных работ — «Граница. Таёжный роман», «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». Он был удостоен премии ТЭФИ в номинациях «За лучший сценарий», «За лучшую режиссуру» и «За лучший телевизионный художественный/игровой сериал».

«Митта — уникальный художник, уникальный мастер. Выдающийся режиссер, драматург, педагог. Человек, который десятилетиями создавал абсолютно непохожие картины, заряжая своей энергией, своими эмоциями, непохожими ни на чьи другие. Это колоссальная потеря для нашего искусства, для нашей культуры. Потому что у нас не было и нет другого такого автора, который так экспериментировал во всех жанрах, плоскостях кино, создавая ни на что не похожие полотна с мальчишеским азартом, с фантастическим профессионализмом и мудростью», — поделился Лебедев.

Режиссер отметил, что он и Митта были друзьями.

«Он был замечательным человеком, очень отзывчивым, очень энергичным, с потрясающим чувством юмора, без фанаберии, без позы. Он был очень — “простым” неправильное слово, потому что кажется, что это что-то простое, а значит, что-то примитивное, — он был очень глубоким человеком. Совмещавшим зрелость человеческую, мудрость и очень юный взгляд на жизнь», — добавил собеседник RTVI.

Лебедев рассказал, что, когда он решил снять «Экипаж», Митта, который снял схожий фильм с аналогичным названием в 1979 году, «очень его поддержал».

«Честно говоря, на самом деле, это он меня подтолкнул к этому, по большому счету. Потому что, когда мне предложили картину Леонид Верещагин и Никита Михалков, я поначалу сказал: «Нет, ну что вы, это невозможно». Потому что я очень-очень любил и продолжаю любить этот фильм Александра Наумовича — это одна из самых-самых моих любимых картин. И Митта это знал. Поэтому, когда я к нему пришел и сказал: “Представляете, мне предлагают «Экипаж»”, — он ответил: “А ты что, собираешься отказываться? Даже не вздумай! Берись, я тебе помогу”», — добавил режиссер.

В итоге фильм был снят, а Митта сыграл камео. По словам Лебедева, его коллега «был очень вдохновлен» тем, как все было.

«Звонил мне после съемок, говорил: “Слушай, мне так у тебя понравилось, такая группа потрясающая, можно я еще раз приеду?” — “Конечно, приезжайте”. И он приехал, и с огромным интересом знакомился с какими-то техническими вещами», — отметил кинодеятель.

Митта, добавил Лебедев, был «прекрасным рассказчиком и замечательным рисовальщиком». По его словам, это был человек, который «интересовался всем и всегда»: «Ему звонишь, и первый вопрос: “Ну что ты смотрел хорошего? Что прочел интересного?”».

«Как-то раз я собирался на лекцию, а перед этим пришел к нему. С собой у меня была книга [советского режиссера Михаила] Ромма. Я говорю: “Александр Наумович, вот здесь про вас пишут”, а он: “Дай-ка!”. Я думал, что он про себя будет читать, а он открыл книгу с лекциями Ромма и стал читать, я его уже не интересовал. Он просто сидел и азартно читал, я ему оставил эту книгу и пошел на лекцию. Вот так. И как-то раз он мне сказал: “Я такой дурак — я все время учусь, и мне это интересно. Я такой один. Хотя нет, — говорит, — я знаю еще одного такого же. Это ты”. Мы посмеялись… Конечно, это колоссальная потеря. Колоссальная. Светлая память», — заключил Лебедев.