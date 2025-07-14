Народный артист России и кинорежиссер Александр Митта умер в возрасте 92 лет, сообщил его сын Евгений Митта на своей странице в Facebook*.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он.

Как пишет Shot, режиссер умер в ночь на 14 июля в хосписе. По информации телеграм-канала, в последние несколько дней народный артист был в состоянии сопора, близкого к коме.

30 июня Shot писал, что режиссер потерял сознание у себя дома. Медики стабилизировали его состояние, от госпитализации Митта отказался. Однако 1 июля его самочувствие резко ухудшилось, режиссера экстренно доставили в больницу. По данным Shot, у Митты было осложнение из-за рака почки.

Mash утверждал, что Митту госпитализировали в тяжелом состоянии с нарушением функций нервной системы. Прогнозы врачей якобы были неутешительными. По информации телеграм-канала, спустя неделю режиссер совсем перестал принимать пищу в связи с тяжестью состояния и невозможностью глотать.

Близкие Митты рассказали Shot, что артист «довольно давно» чувствовал себя плохо из-за рака почки. В последнее время он находился на сильнодействующих обезболивающих. Где пройдет прощание с режиссером, родные пока не решили, передает телеграм-канал.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. По окончанию школы поступил в художественный вуз, но был отчислен и продолжил образование в инженерно-строительном институте. В 1955 году окончил образовательное учреждение, но по профессии работать не стал. Второе образование решил получать на режиссерском факультете ВГИКа (мастерская Михаила Ромма), откуда выпустился в 1960-м.

Дебютным фильмом Митты стал «Друг мой, Колька!», снятый совместно с Алексеем Салтыковым в 1961 году. Лента была отмечена премией кинокритиков как лучший фильм и получила награду на Лондонском международном кинофестивале того же года. Затем вышла драма «Без страха и упрека» (1962 год), а после работа «Звонят, откройте дверь» (1965 год). Последняя удостоилась «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Также в фильмографии Митты «Экипаж», «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», «Шагал — Малевич», сериалы «Граница. Таежный роман», «Лебединый рай» и др. Митта снимался и как актер в фильмах Марлена Хуциева «Мне двадцать лет» («Застава Ильича») и «Июльский дождь».

Кроме того, он руководил Киношколой в Москве, преподавал на Высших курсах сценаристов и режиссеров, входил в Союз кинематографистов России и президиум Российской академии кинематографических искусств «Ника».

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