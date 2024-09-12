Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 11 сентября впервые провел личный прием представителей общественной организации «Матери Беслана». Участники встречи задали вопросы по расследованию теракта в бесланской школе в 2004 году и озвучили свои версии случившегося. Сопредседатель «Матерей Беслана» Анета Гадиева рассказала RTVI, что Бастрыкин по итогам приема поручил «начать чуть ли не с чистого листа».

«Матери Беслана» встретились с Бастрыкиным через три недели после разговора представителей организации с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Беслан. Гадиева тогда рассказывала, что глава государства «удивился» в связи с тем, что расследование теракта не завершено, и пообещал дать поручения Бастрыкину.

«Мы знаем, что была резолюция на наше обращение к президенту, и в том числе чтобы руководитель Следственного комитета занялся этим вопросом. То есть это [встреча с Бастрыкиным] ― реакция, это результат нашей встречи [с Путиным]», — сказала Гадиева RTVI.

Она отметила, что ранее «Матери Беслана» обращались в следственную группу по расследованию теракта и к руководителю Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Олегу Васильеву. Попасть напрямую к Бастрыкину участники организации «никогда не пробовали», но надеялись, что он «обращал внимание» на их публичные заявления, добавила Гадиева.

По ее словам, «Матери Беслана» «донесли, все что хотели» до Бастрыкина, а глава СК «внимательно слушал, фиксировал» и реагировал на сказанное ими.

«Важно то, что он понял, что мы не просто в эмоциональном состоянии это всё передаем, а то, что мы осознанно, пройдя все судебные процессы, собрав факты, проанализировав, основательно всё изложили. Он понял, что мы действительно владеем информацией, мы знаем факты и мы не просто пустословим», — отметила Гадиева.

Почему расследование затянулось

В пресс-релизе СК о встрече главы ведомства с «Матерями Беслана» говорится, что расследование продолжается, поскольку тела пяти убитых во время штурма террористов остаются неопознанными. Ведется работа по установлению их личностей, сообщили в ведомстве.

По словам Гадиевой, в СК не объяснили, почему следствие по делу о теракте затянулось на 20 лет.

«Мы просто знаем, что каждый раз, когда они продлевают уголовное дело — сейчас оно продлено уже на 243 месяца ― мы знаем, что основная причина в том, что не опознано пять трупов террористов. Так что других объяснений никаких нет. Мы только знали, что уже никаких следственных действий не велось», — сказала она.

Следственную группу увеличили до 10 человек

В СК сообщили, что состав следственной группы по делу о теракте будет увеличен в связи с «новыми доводами граждан». Гадиева уточнила, что вместо двух человек в группе будет 10.

«Бастрыкин сказал, чтобы всё перевернули и начали чуть ли не с чистого листа, чтобы через два месяца уже был результат какой-то и чтобы опять была организована встреча уже с какими-то результатами», — рассказала сопредседатель «Матерей Беслана».

Отвечая на вопрос о том, какие «новые доводы» имелись в виду, Гадиева предположила, что речь идет о «забытых старых доводах». «Это, может, для них новое, а не для нас. То есть те факты, которые, мы считаем, должны были расследовать и не расследовали», — пояснила Гадиева.

По ее словам, в первую очередь это касается террористов, которые были осуждены или находились под следствием, но оказались в группе захватчиков бесланской школы. Некоторых из этих террористов видели в Беслане до захвата школы, и это тоже не было расследовано, отметила Гадиева. Она добавила, что активистки указали Бастрыкину на «однобокость» следствия.

«Расследовалось только дело Кулаева (Нурпаша Кулаев — единственный из выживших террористов, приговорен к пожизненному заключению в мае 2006 года. — Прим. RTVI), его причастность к теракту, а это было несложно доказать, а все сопутствующие обстоятельства и события не рассматривались, не учитывались», — пояснила сопредседатель «Матерей Беслана».

«Последний шанс что-то изменить»

«Матери Беслана» надеются, что после встречи с Бастрыкиным также будут расследоваться действия членов оперштаба по спасению заложников, заявила Гадиева. «Мы говорили, что есть постановление о невозбуждении уголовного дела на участников оперативного штаба. Следовательно, их вина остается совершенно не расследованной», — пояснила сопредседатель организации.

По ее словам, следственная группа во Владикавказе с 12 сентября начнет брать показания родственников погибших и пострадавших в теракте.

«Мы ему [Бастрыкину] сказали, что, в принципе, вот эта встреча с ним — это последний шанс у нас на то, чтобы что-то изменить в ходе расследования. И чтобы доверие к власти, к государству у нас опять было, чтобы мы почувствовали себя опять гражданами этой страны. А сейчас мы ощущаем себя просто людьми, с которыми можно никак не считаться и которых не надо вообще защищать», — заключила Гадиева.