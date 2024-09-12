Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 11 сентября впервые провел личный прием представителей общественной организации «Матери Беслана». Участники встречи задали вопросы по расследованию теракта в бесланской школе в 2004 году и озвучили свои версии случившегося. Сопредседатель «Матерей Беслана» Анета Гадиева рассказала RTVI, что Бастрыкин по итогам приема поручил «начать чуть ли не с чистого листа».
«Матери Беслана» встретились с Бастрыкиным через три недели после разговора представителей организации с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Беслан. Гадиева тогда рассказывала, что глава государства «удивился» в связи с тем, что расследование теракта не завершено, и пообещал дать поручения Бастрыкину.
«Мы знаем, что была резолюция на наше обращение к президенту, и в том числе чтобы руководитель Следственного комитета занялся этим вопросом. То есть это [встреча с Бастрыкиным] ― реакция, это результат нашей встречи [с Путиным]», — сказала Гадиева RTVI.
Она отметила, что ранее «Матери Беслана» обращались в следственную группу по расследованию теракта и к руководителю Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу Олегу Васильеву. Попасть напрямую к Бастрыкину участники организации «никогда не пробовали», но надеялись, что он «обращал внимание» на их публичные заявления, добавила Гадиева.
По ее словам, «Матери Беслана» «донесли, все что хотели» до Бастрыкина, а глава СК «внимательно слушал, фиксировал» и реагировал на сказанное ими.
«Важно то, что он понял, что мы не просто в эмоциональном состоянии это всё передаем, а то, что мы осознанно, пройдя все судебные процессы, собрав факты, проанализировав, основательно всё изложили. Он понял, что мы действительно владеем информацией, мы знаем факты и мы не просто пустословим», — отметила Гадиева.
Почему расследование затянулось
В пресс-релизе СК о встрече главы ведомства с «Матерями Беслана» говорится, что расследование продолжается, поскольку тела пяти убитых во время штурма террористов остаются неопознанными. Ведется работа по установлению их личностей, сообщили в ведомстве.
По словам Гадиевой, в СК не объяснили, почему следствие по делу о теракте затянулось на 20 лет.
«Мы просто знаем, что каждый раз, когда они продлевают уголовное дело — сейчас оно продлено уже на 243 месяца ― мы знаем, что основная причина в том, что не опознано пять трупов террористов. Так что других объяснений никаких нет. Мы только знали, что уже никаких следственных действий не велось», — сказала она.
Следственную группу увеличили до 10 человек
В СК сообщили, что состав следственной группы по делу о теракте будет увеличен в связи с «новыми доводами граждан». Гадиева уточнила, что вместо двух человек в группе будет 10.
«Бастрыкин сказал, чтобы всё перевернули и начали чуть ли не с чистого листа, чтобы через два месяца уже был результат какой-то и чтобы опять была организована встреча уже с какими-то результатами», — рассказала сопредседатель «Матерей Беслана».
Отвечая на вопрос о том, какие «новые доводы» имелись в виду, Гадиева предположила, что речь идет о «забытых старых доводах». «Это, может, для них новое, а не для нас. То есть те факты, которые, мы считаем, должны были расследовать и не расследовали», — пояснила Гадиева.
По ее словам, в первую очередь это касается террористов, которые были осуждены или находились под следствием, но оказались в группе захватчиков бесланской школы. Некоторых из этих террористов видели в Беслане до захвата школы, и это тоже не было расследовано, отметила Гадиева. Она добавила, что активистки указали Бастрыкину на «однобокость» следствия.
«Расследовалось только дело Кулаева (Нурпаша Кулаев — единственный из выживших террористов, приговорен к пожизненному заключению в мае 2006 года. — Прим. RTVI), его причастность к теракту, а это было несложно доказать, а все сопутствующие обстоятельства и события не рассматривались, не учитывались», — пояснила сопредседатель «Матерей Беслана».
«Последний шанс что-то изменить»
«Матери Беслана» надеются, что после встречи с Бастрыкиным также будут расследоваться действия членов оперштаба по спасению заложников, заявила Гадиева. «Мы говорили, что есть постановление о невозбуждении уголовного дела на участников оперативного штаба. Следовательно, их вина остается совершенно не расследованной», — пояснила сопредседатель организации.
По ее словам, следственная группа во Владикавказе с 12 сентября начнет брать показания родственников погибших и пострадавших в теракте.
«Мы ему [Бастрыкину] сказали, что, в принципе, вот эта встреча с ним — это последний шанс у нас на то, чтобы что-то изменить в ходе расследования. И чтобы доверие к власти, к государству у нас опять было, чтобы мы почувствовали себя опять гражданами этой страны. А сейчас мы ощущаем себя просто людьми, с которыми можно никак не считаться и которых не надо вообще защищать», — заключила Гадиева.
Бастрыкин по итогам личного приема «Матерей Беслана» поручил провести «критический анализ материалов дела, собранных на первоначальном этапе». Главе ГСУ СК по СКФО Олегу Васильеву поручено составить подробный план работы по уголовному делу с учетом обстоятельств, озвученных представителями организации, и закрепить их показания в виде допросов.