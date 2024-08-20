Президент России Владимир Путин во время своего первого за 15 лет визита в Беслан встретился с представительницами общественной организации «Матери Беслана». Он заявил, что террористы, захватившие школу в 2004 году, получали поддержку из-за рубежа, и упомянул ситуацию в Курской области. После встречи Путин поручил главе Северной Осетии передать прокуратуре и следствию озабоченности «Матерей Беслана» по теракту. Подробности — в материале RTVI.

Путин приехал в Беслан 20 августа, за две недели до 20-летней годовщины теракта в школе №1, в результате которого погибли 334 человека. Президент посетил кладбище «Город ангелов», где похоронены жертвы трагедии, и спортзал школы, где террористы удерживали заложников.

На встрече с «Матерями Беслана» Путин назвал теракт 2004 года большой трагедией, которая «останется незаживающей раной в исторической памяти всей России», и выразил свои соболезнования.

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», — заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

Он отметил, что «противники и враги» продолжают попытки «раскачать» Россию, а также сравнил борьбу с терроризмом с противодействием неонацизму.

«И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников», — сказал президент.

Реплики участниц встречи пресс-служба Кремля не приводит.

Встреча с президентом длилась около полутора часов, ее главной темой было незавершенное расследование теракта, сообщила телеграм-каналу «Сапа 15» сопредседатель «Матерей Беслана» Анета Гадиева.

«Мы рассказали ему, что расследование не завершено, чему он очень удивился и сказал, что поручит главе Следственного комитета Бастрыкину разобраться в этой ситуации», — заявила Гадиева.

По ее словам, президент сказал, что не понимает, кому нужно «кого-то выгораживать». Гадиева добавила, что «Матери Беслана» поделились с Путиным проблемами и претензиями, но заверили, что их не «волнуют какие-то политические дивиденды».

«Матери Беслана» также предложили Путину принять закон о статусе жертв терактов для защиты пострадавших и решения их социальных проблем, сообщила Гадиева «Агентству»*. По ее словам, президент ответил, что этот вопрос нужно поднять в правительстве.

После разговора с представительницами «Матерей Беслана» Путин встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло и поручил ему держать на контроле уголовное дело о теракте. Президент также попросил обобщить сказанное его собеседницами, чтобы дать указания прокуратуре и Следственному комитету.

После теракта члены «Матерей Беслана» критиковали ход расследования теракта. В сентябре 2005 года они встретились в Москве с Владимиром Путиным и, как утверждала в разговоре с «Коммерсантом» соосновательница организации Сусанна Дудиева, заявили президенту, что «он виноват». Участники встречи говорили, что ознакомили главу государства с деталями, которые не вошли в результаты официального расследования. Путин, по словам Дудиевой, на той встрече пообещал сделать «все, что от него зависит, чтобы все узнали правду, а виновные понесли наказание». В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить родственникам жертв теракта в Беслане компенсации в размере около €3 млн. Россия оспаривала это решение, но в 2019 году Минюст отчитался, что компенсации были выплачены всем заявителям, кроме одной женщины, чьи наследники не предъявили необходимых документов. В 2022 году ЕСПЧ постановил выплатить еще €360 тыс. выжившим заложникам и семьям погибших.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов