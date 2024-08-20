Президент России Владимир Путин 20 августа приехал в Беслан и впервые посетил школу №1, где террористы в сентябре 2004 года три дня удерживали более тысячи заложников. Кадры визита опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин посетил мемориальное кладбище «Город ангелов», возложил цветы к монументу в память о погибших заложниках Древо скорби, а также к памятнику погибшим при штурме школы бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».

Около Древа скорби президент встал на колени, перекрестился и прикоснулся лбом к основанию мемориала.

Затем президент побывал в школе №1, где создан международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма. Путину показали фотографии погибших, развешенные на стенах бывшего спортзала, где боевики удерживали заложников. В частности президенту рассказали о котельщике, который вывел 17 детей через окно котельной, и о 74-летнем учителе физкультуры Иване Каниди.

Путин возложил цветы к кресту в бывшем спортзале школы и поставил поминальную свечу.

Затем Путин посетил в Беслане детские центры дополнительного образования — станции юных техников и юных натуралистов.

До сих пор было официально известно о двух визитах президента в Беслан после теракта: 4 сентября 2004 года — на следующий день после штурма школы — и в 2008 году. О втором визите Путина в 2019 году рассказал в фильме журналиста Юрия Дудя* бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Пресс-секретарь президента Дмитрий подтвердил эту информацию.

1 сентября 2004 года террористы захватили в заложники более 1,2 тыс. человек и трое суток удерживали их в спортзале бесланской школы №1 без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. После событий в Беслане в России учредили памятную дату — День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).

* признан Минюстом России иноагентом