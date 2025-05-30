Советский разведчик Геннадий Юшкевич, входивший в состав специальной разведывательной группы «Джек», умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.

В белорусском ведомстве отметили, что Юшкевич оставался активным и участвовал в мероприятиях, направленных на формирование патриотических взглядов у молодежи и тематических мероприятиях «до самого последнего дня».

Авторы телеграм-канала «Гомельщина официально» напомнили, что единственный из десяти участников группы «Джек», доживший до 2025 года, неоднократно посещал Гомельскую область, где проводил встречи с новым поколением, делился своим опытом и воспоминаниями с военными.

Историк-исследователь Александр Христофоров, лично знакомый с Юшкевичем, выразил уверенность в том, что после ухода легендарного разведчика о нем сохранится «большая память», так как он был автором множества книг, часть из которых самостоятельно передавал в библиотеки, пишет издание Klops.ru.

Христофоров рассказал, что Юшкевич оставался открытым по своему характеру человеком и часто вспоминал работу разведчика в годы Великой Отечественной войны и оккупацию Беларуси. Он также отметил, что ветеран часто посещал Калининград, где прохожие узнавали его и здоровались на улице.

Церемония прощания с Геннадием Юшкевичем пройдет 2 июня на его родине в Минске.

Геннадий Юшкевич принял решение стать партизаном в возрасте 14 лет. Вступив в ряды партизанской диверсионно-разведывательной группы «Чайка», он принимал участие в засадах на шоссейных дорогах, занимался операциями по подрыву эшелонов врага и ликвидации коммуникаций.

В 1944 году направился в тыл противника в составе разведгруппы «Джек» 3-го Белорусского фронта, где он был самым молодым из участников, с целью сбора информации в Восточной Пруссии и оказания помощи в проведении масштабной наступательной операции «Багратион».

За свою службу Юшкевич был удостоен орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Славы III степени и памятной медали «60 лет Калининградской области». В 2010 году его зачислили в ряды почетных солдат 5-й отдельной бригады специального назначения.