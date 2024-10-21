Энергоснабжение завода «Кремний Эл» по производству микроэлектроники в Брянке нарушено в результате «ночной террористической атаки». Об этом 21 октября сообщила пресс-служба предприятия.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки», — говорится в сообщении.

Сотрудники завода участвуют в ликвидации «последствий взрывов и пожаров», добавили в компании. Гендиректор завода Олег Данцев назвал основной задачей «скорейшее возобновление производства изделий электронной техники».

«Однако не все зависит от нас — есть сложности с покупкой запасных частей для восстановления технологического оборудования и энергетической инфраструктуры; строители проводят экспертизу возможности восстановления разрушений», — добавил Данцев.

Когда именно произошла атака на завод, в сообщении не уточняется. Телеграм-каналы утверждали, что в ночь на 19 октября в здание завода врезался беспилотник. Губернатор Брянской области Александр Богомаз писал, что к утру 19 октября над регионом было уничтожено 13 беспилотников самолетного типа.

Телеграм-канал «Рыбарь» военного эксперта Михаила Звинчука утверждал, что в результате «детонации дронов незначительно поврежден фасад одного из цехов» завода «Кремний Эл». Брянская администрация сообщала о перекрытии движения по Красноармейской улице в связи с «ликвидацией последствий пожара», но не уточняла, где именно случилось возгорание.

На заводе «Кремний Эл» производят полупроводники и микросхемы. Предприятие уже подвергалось атакам дронов в августе и сентябре 2023 года.