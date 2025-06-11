Российская и американская стороны приняли предварительное решение о переносе из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению «раздражителей» в двусторонних дипломатических отношениях, новый раунд переговоров пройдет «в самое ближайшее время в Москве». Об этом рассказал ТАСС новый посол России в США Александр Дарчиев.

Агентство спросило у посла, подкрепляет ли нынешняя американская администрация конкретными делами слова о готовности выправлять отношения с Москвой, а также о том, когда и где состоится следующий раунд переговоров по нормализации деятельности дипломатических миссий двух государств.

«Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице «глубинного государства», но и «ястребами» в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби», — пояснил Дарчиев.

По его словам, движение вперед, хотя и обратимое, существует и его можно измерить таким результатом, как принятое в Стамбуле предварительное решение перенести консультации в свои столицы.

«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве», — отметил посол.

Дарчиев также отметил, что Вашингтон ведет с Москвой «прагматичный торг» по вопросам, касающимся устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях.

«Главное, что в отличие от предшествующего периода наши собеседники в Белом доме и Госдепартаменте от нас не „бегают“ и не подменяют обсуждение проблем по существу монологами и обличениями, а предпочитают пустословию прагматичный торг», — сказал он в интервью.

По словам посла, контакты с Вашингтоном по стратегической стабильности невозможно отделить от конфликта на Украине, а также обратил внимание на планы США по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол».

«Мы, безусловно, учитываем все эти моменты, ясно давая понять Вашингтону, что на провокации опекаемого западниками режима [президента Украины Владимира] Зеленского и появление весьма ощутимых ракетных угроз, в том числе по периметру российских границ, последует неминуемый и решительный отпор», — добавил дипломат.

Российско-американские переговоры 27 февраля и 10 апреля проходили в Стамбуле. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности.

Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва в ходе следующих раундов переговоров планирует добиться внятного ответа от Вашингтона о возобновлении прямого авиасообщения между странами. При этом, по словам замминистра, с «США легких вопросов в принципе не бывает».

В апреле помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Соединенные Штаты увязывают восстановление прямого авиасообщения между США и Россией с урегулированием конфликта на Украине. При этом Ушаков подчеркнул, что тема восстановления прямого сообщения между Москвой и Вашингтоном поднималась «в ходе некоторых контактов».