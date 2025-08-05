Посол Израиля в России Симона Гальперин после отъезда из Москвы будет скучать по русской культуре и общению с россиянами, но не по московской погоде. Об этом дипломат рассказала RTVI.

«Чего мне немного жаль, — так это того, что я уезжаю слишком быстро. По чему я буду скучать? Точно не по погоде. А вообще очень много всего. Культура, в основном — балет, но также опера. Рестораны», — поделилась Симона Гальперин.

По словам посла, она будет скучать «и по общению с [российскими] коллегами».

«Мне это, правда, интересно. Даже когда мы спорим. И не только с официальными лицами, но и, например с академическими кругами, и с журналистами — даже когда вы задаете мне острые вопросы. Может, буду приезжать в гости», — заключила Симона Гальперин.

Ранее RTVI сообщил, что в конце октября Симона Гальперин досрочно завершит работу в Москве — в связи с повышением. Дипломат вернется в Иерусалим, где займет должность замгендиректора МИД Израиля и главы Департамента Европы дипведомства.

Кандидатура нового посла пока не определена, говорят в дипмиссии.

Гальперин возглавила посольство Израиля в Москве в январе 2024 года. Она сменила на этом посту Александра Бен Цви.

Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, затем жила в Ленинграде. В 1976 году покинула СССР, уехав в Израиль по программе репатриации.