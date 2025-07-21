Посол Израиля в России Симона Гальперин досрочно закончит свою миссию в октябре. Об этом сообщили в израильской дипмиссии, передает корреспондент RTVI.

В посольстве добавили, что дипломат станет заместителем гендиректора МИД Израиля и возглавит департамент Европы. Кандидатура нового главы дипмиссии в России пока не определена.

Гальперин возглавила посольство Израиля в Москве в январе 2024 года. Она сменила на этом посту Александра Бен Цви.

Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, затем жила в Ленинграде. В 1976 году покинула СССР, уехав в Израиль по программе репатриации.

«Мой папа был из Ленинграда, сегодня это Питер. И когда мне исполнилось всего несколько месяцев, мы переехали. Мама приехала в Питер жить с папой и с бабушкой и с дедушкой», — рассказывала дипломат в интервью RTVI.

С 2017-го по 2019-й Гальперин была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе, а до этого возглавляла израильское экономическое и культурное управление в Тайбэе. Кроме того, она занимала должность заместителя гендиректора МИД Израиля и возглавляла департамент Евразии и Западных Балкан.