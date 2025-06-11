Российский посол в Турции Алексей Ерхов объявил о завершении своей дипломатической миссии в стране. Об этом он сообщил во время приема в посольстве по случаю Дня России, передает ТАСС.

Ерхов уточнил, что работал в республике в общей сложности 14 лет, из них шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре.

«Эти 14 лет были интересны с профессиональной точки зрения. Турция — такая страна, где каждый день что-то происходит, страна, которая становится мировым политическим хабом», — сказал дипломат.

Он выразил благодарность турецким властям, МИД и гражданам страны за теплый прием и поддержку в период его работы. Особую признательность Ерхов адресовал коллегам-послам за плодотворное общение, а также соотечественникам, проживающим в Турции.

В начале июня «Коммерсантъ» со ссылкой на три осведомленных источника писал, что на должность посла России в Турции рассматривается кандидатура Сергея Вершинина, заместителя министра иностранных дел РФ, имеющего большой опыт работы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Ерхов родился 28 октября 1960 года в Москве. Он начал дипломатическую службу в 1983 году сразу после окончания МГИМО. Работал в дипмиссиях России в Марокко (1983—1987), Египте (1990—1994) и Израиле (1996—2000). В 2003—2006 годах Ерхов занимал должность советника-посланника в российском посольстве в Сирии. Перед назначением послом в Турцию (2015—2017) он возглавлял Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

Ерхову присвоен высший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Он свободно говорит на арабском, английском и французском языках. Состоит в браке, имеет трех дочерей.