Калининград «будет нейтрализован первым», если Россия «осмелится бросить вызов НАТО», заявил посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс.

«После интеграции Швеции в альянс Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Если Россия осмелится бросить вызов НАТО, Калининград будет «нейтрализован» первым. Предыдущие ложные обвинения России в том, что она окружена НАТО, теперь становятся реальностью», — написал Линкявичюс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

26 февраля генсек альянса Йенс Столтенберг заявил в эфире телеканала CNN, что Швеция важна НАТО не только из-за своего оснащения современным вооружением и подводными лодками, но и из-за географического положения.

В этот же день пресс-служба Западного военного округа сообщила о проведении учений в Балтийском море по отражению атак «средств воздушного нападения условного противника» и нанесению артиллерийских ударов по морским целям.