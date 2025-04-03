Новые тарифы США не окажут влияния на основную долю двусторонней торговли между Мексикой и Соединенными Штатами. Об этом в интервью RTVI заявил посол Мексики в России Эдуардо Вильегас.

Глава дипмиссии заявил, что США для Мексики — главный экономический партнер. К тому же не только экономики, но и общества и культура «теснейшим образом» взаимосвязаны друг с другом. Кроме того, посол подчеркнул, что между странами заключено большое количество международных договоров и соглашений, в том числе Соглашение о свободной торговле.

Вильегас напомнил: после того, как в Вашингтоне впервые заявили о новых тарифах, президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум созвонились. По итогу разговора они договорились на отсрочку, которая истекает 3 апреля.

«И вот, к чему они пришли: на товары, на которые распространяется Договор о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой, эти дополнительные тарифы не распространяются. Договор о свободной торговле распространяется на существенную часть нашей двусторонней торговли, на экспорт и импорт. Поэтому основная часть торговли между Мексикой и США напрямую не пострадает», — объяснил посол Мексики в разговоре с RTVI.

При этом, по словам главы мексиканской дипмиссии в Москве, у президента Шейнбаум разработан ряд мер, «есть свои козыри», чтобы ответить Соединенным Штатам, но без намерения вступать в столкновение или плохо отзываться о президенте Трампе.

«Наоборот, она всегда говорит, что это замечательный экономический партнер, для Мексики это очень важно. Однако если США причинят какой-то ущерб мексиканским компаниям, тогда правительство Мексики, которое стремится к сотрудничеству с США, также отдаст приоритет выгоде для своей страны», — подчеркнул Эдуардо Вильегас.

1 февраля Белый дом объявил о 25-процентном тарифе на импорт из Канады и Мексики, а также о 10-процентном дополнительном тарифе на импорт из Китая. Решение должно было вступить в силу 4 февраля, однако Вашингтон согласился отложить их введение до начала апреля.

2 апреля президент Трамп объявил о масштабных пошлинах, они затронули 185 стран, в том числе Евросоюз и Украину. Глава Белого дома ввел базовые пошлины в размере 10% на все импортные товары, а также 25% на импорт легковых автомобилей. Кроме того, Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение из-за угроз дефицита торгового баланса в США.

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) было подписано в 1992 году, а вступило в силу 1 январе 1994-го. При первом сроке Трампа Вашингтон, Мехико и Оттава договорились заменить НАФТА на соглашение USMCA (United States—Mexico—Canada Agreement). Оно вступило в силу 1 июля 2020 года.

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