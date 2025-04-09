Президент Мексики Клаудия Шейнбаум не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Об этом в интервью RTVI заявил глава мексиканской дипмиссии в России Эдуардо Вильегас Мехиас.

«9 мая — очень важная дата в России. Конечно, правительство Мексики поздравляет вас с этим основополагающим событием в истории России и истории многих других стран этого региона. Что касается возможного визита президента, то, честно говоря, у меня нет никакой информации», — рассказал посол Мексики.

«Если бы что-то намечалось, мы бы это уже обсуждали, но таких обсуждений нет», — отметил дипломат.

По словам Эдуардо Вильегаса, Шейнбаум, как и предыдущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сейчас сосредоточена, в первую очередь, на внутренней политике и социальных вопросах. Участие в международных форумах или государственные визиты сейчас не в приоритете у главы государства, добавил он.

Посол Мексики напомнил, что главным торговым партнером страны остаются США. Так что, вероятно, первый визит, который совершит Клаудия Шейнбаум, будет именно в Соединенные Штаты. При этом он не исключил, что Шейнбаум в будущем может посетить Россию.

«Учитывая, что следующие по значимости торговые партнеры — это Китай и Европа, по понятным причинам следующий визит будет куда-то туда. А дальше уже на политическом уровне будет рассматриваться актуальность визитов в другие регионы, с которыми Мексика поддерживала отношения на протяжении 135 лет, например, в Россию», — подтвердил посол.

Он также напомнил о проблемах с логистикой.

«Все будет зависеть от возможностей и маршрутов, поскольку президент Шейнбаум, как и ранее президент Лопес Обрадор, планирует летать коммерческими рейсами. А перелет, особенно дальний, — ведь наши страны находятся на расстоянии 10—11 тыс. км, — предполагает достаточно сложную логистику, учитывая, что прямых рейсов сейчас нет», — объяснил собеседник RTVI.

О своем участии в праздновании Дня Победы в Москве уже заявили в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, глава словацкого правительства Роберт Фицо, а также белорусский лидер Александр Лукашенко и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.