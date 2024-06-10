Южная Корея заинтересована в скорейшем завершении вооруженного конфликта на Украине. Такое мнение посол России в Сеуле Георгий Зиновьев высказал в специальном интервью RTVI.

Зиновьев сообщил, что у него нет информации, будет ли Южная Корея участвовать в швейцарском саммите по урегулированию конфликта на Украине.

«С точки зрения Кореи в отношении украинского кризиса, как мне кажется, ее основная заинтересованность заключается в том, чтобы он поскорее закончился (как — в общем-то, здесь не так уж и важно) и чтобы скорее вернулись времена, которые были до украинского кризиса, чтобы был, так сказать, business as usual», — заявил Зиновьев.

По его словам, у южнокорейских политиков «не дрожит рука подписываться под всеми антироссийскими и проукраинскими инвективами, которые считают нужным изложить их западные партнеры», однако сами они эту тему «инициативно не продвигают». «Для них этот сюжет не является таким, что ли, ключевым, в отличие от ситуации в регионе», — пояснил посол.

Дипломат напомнил, что в китайском языке есть выражение: «Когда я вижу человека, я говорю с ним человеческим языком. Когда я вижу черта, я говорю с ним на чертовом языке».

Соответственно, когда представители Южной Кореи «встречаются с представителями, так сказать, нормальной части человечества, мирового большинства», то говорят с ними «на человеческом языке», без «инвектив в адрес России», утверждает Зиновьев. «Ну, а встречаясь с западным лагерем — там уже, так сказать, разговор идет в другом ключе», — отметил дипломат.

«Я думаю, что корейцы как прагматики понимают, что так называемая «формула мира» Зеленского — это вот какой-то мертворожденный Франкенштейн, который ни в коем случае не ведет к прекращению конфликта в ближайшей перспективе», — сказал Зиновьев.

Однако, поскольку Южная Корея — военно-политический союзник США, она не может себе позволить вольностей, уверен посол.

«Максимум, что они могут сделать, на мой взгляд, — это оставить некоторое пространство для маневра в наших двусторонних отношениях, которые для Сеула все-таки существенны и важны, и оставить перспективу их возобновления по окончании кризиса на Украине. Это они делают», — заключил Зиновьев.