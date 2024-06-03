Белый дом официально объявил, что США на мирной конференции по российско-украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии 15—16 июня, будет представлять вице-президент страны Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом говорится в сообщении на сайте официальной резиденции американского лидера.

«Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн, Швейцария, для участия в саммите мира в Украине. <…> Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту и будет представлять Соединенные Штаты на саммите», — говорится в заявлении.

В тексте также сказано, что присутствие Харрис и Салливана «подчеркнет приверженность администрации Байдена к поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира».

Мирный саммит по украинской «формуле мира» пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В прошлом году уже состоялось несколько аналогичных встреч — в Копенгагене, Джидде и на Мальте. Россию к участию не приглашали. Москва отвергает украинскую «формулу мира», которая предусматривает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором заявил, что «усилия мирового большинства являются лучшей гарантией выполнения обязательств» и попросил президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина лично приехать на встречу в Швейцарии.

После этого издание Bloomberg написало, что Байден откажется от участия в саммите из-за встречи с донорами его предвыборной кампании в Калифорнии.

В ответ на это Зеленский раскритиковал американского лидера и сказал, что его отсутствие на «саммите мира — не самое сильное решение США», которое вызовет «аплодисменты Путина».

«Я считаю, что Байден нужен „саммиту мира“ и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Его отсутствию будет аплодировать Путин, причем стоя», — заявил он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

Пекин, в свою очередь, также отказался от участия в форуме. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что, по мнению Пекина, на мирной конференции должны присутствовать представители как Украины, так и России, иначе «конференция вряд ли сможет сыграть существенную роль в восстановлении мира».

После этого Зеленский обвинил Китай в том, что он — «инструмент в руках [президента России Владимира] Путина». По словам украинского президента, Пекин не только не участвует в мирном саммите, но и пытается помешать участию других стран.