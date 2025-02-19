Со второй половины 2024 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Швецию прекратились. Однако не исключено, что шведы приобретают российское топливо обходными путями. Это в специальном интервью RTVI предположил посол России в Швеции Сергей Беляев.

«Швеция от поставок российского газа и других энергоносителей никогда особо не зависела. В прошлом году поставки газа в Швецию в целом, не только от нас, составляли примерно $204 млн. Вы сами представляете, это в газовой торговле сумма небольшая. В первой половине года еще шли поставки из России, во второй половине года они уже прекратились полностью», — подтвердил Сергей Беляев.

При этом дипломат отметил «интересный момент».

«Шведы прекратили покупать газ напрямую у нас. Но тем не менее 40% газа, который они покупают, — они покупают в Финляндии. Как вы понимаете, финны сами газ не производят. То есть тот же самый российский газ, который закупается другими странами ЕС, видимо, перекупается шведами, то есть идет к ним окольными путями», — считает посол.

Впрочем, собеседник RTVI уточнил, что «это предположение».

«Хотя если посмотреть и задаться такой целью, то, наверное, можно проследить, откуда, скажем, у финнов этот газ появляется», — добавил Сергей Беляев.

Ранее издание Politico сообщило, что ЕС снова побил рекорд потребления российского СПГ, несмотря на официальное прекращение поставок. Данные аналитической компании Kpler показывают, что только за первые 15 дней 2025 года 27 стран Евросоюза закупили 837 300 тонн топлива. Это рекордный показатель, превышающий объем в 760 100 тонн, импортированный из России за аналогичный период 2024-го.

Впервые санкции в отношении российского СПГ были представлены в 14-м пакете санкций, принятом в июне 2024 года. Речь шла о его поставках в СПГ-терминалы ЕС, не подключенные к европейской газопроводной сети.

«Эта мера, предложенная Швецией, означает, что шведские импортеры теперь должны расторгнуть свои действующие соглашения с Россией», — отмечалось на сайте шведского правительства.

19 февраля послы стран ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России. Как сообщает Reuters, он вводит запрет на импорт российского алюминия и на экспорт в Россию игровых приставок, джойстиков и авиасимуляторов, которые, по мнению европейских военных экспертов, могут использоваться для управления беспилотниками. Кроме того, ужесточаются санкции в отношении «теневого флота Москвы» — танкеров, предположительно перевозящих российскую нефть в обход санкций (в список внесены 73 судна).

Ранее издание Politico сообщало, что в 16-м пакете ожидаются новые рестрикции в отношении российского СПГ, но подробностей на этот счет пока нет.