Постпреды стран Евросоюза утвердили новый, 16-й по счету, пакет антироссийских санкций, сообщают AFP и Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Он будет официально принят главами МИД ЕС 24 февраля — в третью годовщину российской военной операции на Украине.

По данным агентств, очередной пакет будет включать следующие меры:

отключение 13 российских банков от глобальной платежной системы SWIFT;

внесение в черный список еще 73 танкеров так называемого теневого флота, который, как считают в Евросоюзе, Россия использует для обхода ограничений на экспорт ее нефти;

заморозка активов и запрет на поездки 48 физическим и 35 юридическим лицам в России;

запрет на импорт определенных видов российской алюминиевой продукции в ЕС — поэтапно в течение года с момента принятия нового пакета;

ограничение продаж игровых приставок, джойстиков и авиасимуляторов, поскольку, по мнению европейских политиков, российские военные могут использовать их для управления беспилотниками;

ограничения поставок в Россию хрома и некоторых химикатов — хром, в частности, используется в производстве и обслуживании оружия;

запрет на обслуживание нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Венгрия добилась поблажек и «спасла» патриарха Кирилла

Новый пакет европейский санкций предусматривает послабления в сфере использования российских нефтепродуктов для Венгрии. Ранее эта страна угрожала блокировать продление режима ограничений против России, но затем сняла свои возражения в обмен на гарантии энергетической безопасности от остальных членов ЕС.

«Мы добились того, чтобы 16-й пакет санкций позволил использовать в Венгрии российские нефтепродукты, импортируемые компанией MOL после производства на НПЗ Slovnaft в Братиславе. Это значительно повысит энергетическую безопасность Венгрии», — сказал глава МИД страны Петер Сийярто в эфире телеканала М1 (цитата по ТАСС).

Санкции также не включают запрет на работу российского «Метровагонмаша», обслуживающего метро в Будапеште, добавил министр. По его словам, Венгрия также не допустила введения санкций против патриарха Кирилла, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов, сообщает «Коммерсант». Названия команд Сийярто не уточнил.

«Боятся разоблачений»: как отреагировали в России

В Евросоюзе ранее подтвердили, что намерены усилить давление на Москву вопреки начатому США диалогу с Россией, в том числе по урегулированию на Украине. Страны блока не пойдут на смягчение санкций и в том случае, если их ослабит Вашингтон, сказал еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис.

Глава МИД Сергей Лавров, участвовавший в российско-американских переговорах в Эр-Рияде 18 февраля, на следующий день заявил, что санкции «подрывают международное сотрудничество и экономические и финансовые интересы тех стран, которые эти санкции вводят». По поводу намерения ЕС наращивать давление на Россию, даже если США отменят санкции, Лавров сказал, что это «самовоспроизводящееся самомнение и убеждение в том, что ты всегда прав <…>».

Первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа, со своей стороны, обвинил страны ЕС в том, что новыми санкциями они стремятся помешать процессу мирного урегулирования на Украине. В разговоре с «Лентой.ру» он высказал мнение, что если администрация президента США Дональда Трампа «признаёт ошибочность» политики его предшественника Джо Байдена и «пытается в этом разобраться», то многие европейские лидеры «боятся разоблачений, боятся потерять власть, которой обладают».

«Отчасти поэтому ЕС предпринимает отчаянные попытки защитить себя и свою политику. В таком случае продолжение этого конфликта или какой-то постепенный выход из него — это выгодно и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, и европейским деятелям», — сделал вывод Чепа.

Как пишет Bloomberg, после переговоров в Эр-Рияде участвовавший в них госсекретарь США Марко Рубио заверил европейских союзников, что Вашингтон сохранит санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине.