Евросоюз не пойдет на смягчение санкций против России, если США ослабят их ввиду возможного соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом сказал еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис перед началом заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС в Брюсселе.

«Думаю, весьма очевидно, что при действиях нынешней администрации [президента США Дональда] Трампа ЕС необходимо взять вопросы, связанные с безопасностью [блока], в свои собственные руки. Это также касается политики санкций», — ответил он на вопрос журналиста о перспективе смягчения санкций вслед за США.

Домбровскис напомнил, что продолжается подготовка 16-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил в эфире радиостанции France Info, что новый пакет европейских санкций будет принят с понедельника, 24 февраля. По его словам, ограничения в рамках 16-го пакета будут сосредоточены «в основном на энергетических ресурсах, которые Россия использует для финансирования своих военных действий, и, в частности, на способах, которые Россия нашла за эти годы, чтобы обойти введенные нами санкции».

Барро привел в пример нефтяной сектор: с декабря 2022 года для России действует потолок цен на продажу сырой нефти — $60 за баррель. Однако Россия «нашла корабли, с помощью которых ей удается обходить санкции и продавать нефть по цене выше этого потолка», указал глава французской дипломатии.

Таким образом, новый пакет санкций будет направлен, в частности, против компаний и судовладельцев в третьих странах, через которые российская нефть продолжает продаваться по ценам выше установленного максимума, пояснил министр.

«Мы добьемся мира [на Украине] только давлением [на Россию]», — заключил Барро.

Перспективу смягчения американских санкций и возвращения западных компаний в Россию все чаще обсуждают в СМИ после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 12 февраля. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп согласились с тем, что проблема Украины должна быть решена путем мирных переговоров, при этом российский лидер указал на необходимость устранить первопричины конфликта.

После этого, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры делегаций России и США по вопросам двусторонних отношений и конфликта на Украине. Это первая официальная двусторонняя встреча на высоком уровне с начала военной операции на Украине.