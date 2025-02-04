В январе администрация экс-президента США Джо Байдена объявила масштабный пакет ограничений против нефтегазового сектора российской экономики, новый американский лидер Дональд Трамп грозится еще более жестоким мерами. При этом Bloomberg пишет, что именно санкции вряд ли заставят президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров по украинскому конфликту.

По данным агентства, союзники Киева рассчитывают, что в конечном итоге Москва не сможет справиться с растущим давлением на российскую экономику и государственные финансы. Но при этом Bloomberg признает, что России удалось защитить свою экономику от санкций: когда ей ограничили доступ к международным долларовым энергетическим рынкам, Путин сконцентрировался на поиске покупателей для российских нефти и газа на востоке.

Китай стал главным торговым партнером России, и более 80% российских внешнеторговых платежей были переведены из западных валют в рубли и валюты «дружественных» стран, в первую очередь в китайский юань. Также у России появились посредники, которые облегчают международные платежи и импортно-экспортные сделки, пишет агентство.

На этом основании Bloomberg выражает сомнения в том, что экономическое давление сможет вынудить Путина сесть за стол переговоров. Более серьезным источником беспокойства для Кремля может быть состояние государственных финансов, считает агентство.

Как СВО повлияла на российскую экономику

Экономическая активность в России с начала военной операции сместилась в сторону военпрома: последние два года объемы производства в отраслях, обслуживающих вооруженные силы, резко возросли, отмечает Bloomberg.

Армия тратит значительные средства на рекрутирование новобранцев, что привело к росту потребительских цен с 7,42% до 9,52% в 2024 году, утверждает агентство. Кроме того, по данным Bloomberg, поднялись цены на элитную недвижимость в Москве, а резкий рост государственных расходов и набор сотен тысяч мужчин в армию способствовали рекордно низкому уровню безработицы.

Уровень бедности снизился до 8,6% населения за первые девять месяцев 2024 года, поскольку выплаты в российской армии сейчас «примерно в три раза превышают среднюю заработную плату по стране». Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 11%, указывает Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Bloomberg напоминает, что последний пакет антироссийских санкций, введенный администрацией Байдена, был направлен против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также рейдеров и страховщиков. Эти меры угрожают значительными перебоями в поставках, ростом транспортных расходов и увеличением скидки на экспортируемую российскую нефть по сравнению с мировыми ценами. Но, признает агентство, непонятно, как долго эти перебои продлятся, пока Россия в очередной раз не найдет выход.

Аналитик Bloomberg Economics Алекс Исаков заявил, что новые санкции могут привести к сокращению добычи на 400 тыс. баррелей в день, а это около 5% от общего объема добычи в России. Однако, по его словам, повышение мировых цен на нефть на 10% с сентября 2024 года ограничит последствия этих потерь.